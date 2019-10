Grimma

Zum bereits siebenten Mal heißt es in Grimma am Vorabend des Halloween-Tages „Gib mir Süßes, sonst gibt’s Saures“. Zur Halloween-Party am 30. Oktober lädt der Gewerbeverein Klein und Groß ab 17 Uhr in die Innenstadt ein. Er erwartet zahlreiche Geister, Vampire und Hexen. Etwa ein Dutzend Geschäfte halten ihre...