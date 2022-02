Sein Titel „Hello Baby“ lief vor Jahren im US-Radio. Inzwischen landet Rock ’n’ Roller Frank Janosch den nächsten Erfolg im Äther. Als Erzieher in Mutzschen will er mit seiner dritten Klasse regelmäßig Sendungen von Hortradio 100.7 produzieren. In dieser Woche war feierliche Premiere.