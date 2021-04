Drive-In-Teststation geht in Grimma an den Start

Grimma/Muldental

Eine Großbothererin, die um 9 Uhr zur Kosmetik wollte, rollte am nebligen Montagmorgen als Erste an der neuen Drive-In-Teststation auf dem Grimmaer Volkshausplatz vor. Als kleine Aufmerksamkeit reichte ihr Bettina Belkner, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Muldental, eine Tafel Schokolade durchs Fenster. Einer der Ersten war auch Jürgen Böhme. Er finde das Drive-In prima, meinte er. Bislang gebe es ja in Grimma nicht so viele Möglichkeiten für den Corona-Schnelltest. Der Kaditzscher ist im Außendienst tätig und will sich daher künftig öfter testen. Sein Ergebnis vom Montagmorgen ließ er sich aufs Smartphone schicken und musste daher nicht vor Ort warten.

Mit Bandschnitt wird Drive-In-Teststrecke frei gegeben

Kurz zuvor hatten Bettina Belkner, der Präsident des DRK-Kreisverbandes Ronny Fischer und Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) gemeinsam ein Band zerschnitten und damit die erste Drive-In-Teststation im Landkreis in Betrieb genommen. Bürgerinnen und Bürger können hier nun – nach Terminbuchung – von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17.45 Uhr vorfahren und für den kostenlosen PoC-Schnelltest im Auto sitzen bleiben.

Blick auf Drive-In-Testzentrum in Grimma. Quelle: Thomas Kube

Hand in Hand mit der Stadtverwaltung Grimma sei die Drive-In-Teststation innerhalb von zwei Wochen Wirklichkeit geworden, freute sich Belkner und verwies dabei unter anderem auf den Container und den Anschluss der Medien. Der Volkshausplatz sei ein guter Standort, sagte sie. In der Perspektive sollen hier täglich 450 Personen pro Tag getestet werden.

„Testen, testen, testen. Impfen, impfen, impfen. Dann bekommen wir das in Griff“, zeigte sich Oberbürgermeister Berger überzeugt und kündigte die Schaffung vier bis fünf weiterer Teststationen in der Innenstadt an. Durch die permanenten Tests würden positive Fälle herausgefiltert und die Verbreitung des Virus eingedämmt, ergänzte Belkner.

Neue Test-Standorte in Bennewitz, Tresenwald und Nerchau

Bislang betrieb das DRK Muldental Teststationen in der Stadtverwaltung Wurzen und in der Rathausgalerie Grimma. Neben dem Drive-In brachte es Montag drei weitere Stationen an den Start: bei den DRK-Pflegediensten in Bennewitz und Nerchau und im Sportpark Tresenwald (Gemeinde Machern). Ab Mittwoch steuert zudem ein kleiner Test-Bus jeweils am Vormittag Grimmaer Ortsteile an. Im wöchentlichen Rhythmus werden Nerchau, Mutzschen, Dürrweitzschen, Großbardau und Großbothen angefahren, der Fahrplan ist im Internet unter schnelltest.drkmuldental.de ersichtlich.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger am Drive-In-Testzentrum auf dem Volkshausplatz. Quelle: Thomas Kube

Für seine Teststationen hat das Muldentaler Rotkreuz bislang 30 Personen eingestellt – geringfügig beschäftigt, in Teil- und auch in Vollzeit. Alle haben Belkner zufolge eine entsprechende Schulung durchlaufen. „Wir suchen händeringend weitere Testerinnen und Tester“, informierte sie. Denn das Angebot soll ausgebaut werden. „Pro Testzentrum brauchen wir, je nach Vertrag, sechs bis zehn Leute.“ Das DRK muss bei der Bezahlung von Personal und Test-Kits in Vorleistung gehen und erhält dann die Leistung über die Kassenärztliche Vereinigung erstattet.

Test-Standorte des DRK Muldental Im Sportpark Tresenwald ist das neue Testzentrum Montag und Freitag von 9 bis 14 Uhr sowie Donnerstag von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Termine sind hier buchbar im Internet unter schnelltest.drkmuldental.de. In den Räumen des DRK-Seniorenzentrums Bennewitz in der Leipziger Straße 15 wird von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 15 Uhr nach telefonischer Terminvereinbarung unter 03425 / 8542954 getestet. In Nerchau sind PoC-Corona-Schnelltests in den Räumen des DRK-Pflegedienstes in der Gornewitzer Straße 30 von Montag bis Freitag von jeweils 10.30 bis 14 Uhr möglich – ebenfalls nach telefonischer Terminvereinbarung unter 034382 / 41395. In den Testzentren in der Grimmaer Rathausgalerie und Stadtverwaltung Wurzen ist die Terminvereinbarung seit einigen Tagen unter schnelltest.drkmuldental.de möglich und erbeten. Alternativ können Termine telefonisch ausgemacht werden – unter 0174 / 5399163 für Grimma und unter 0174 / 5499100 für Wurzen. Beide Nummern sind von 9 bis 16 Uhr besetzt.

Digitalbuchung nötig über Plattform des DRK Muldental

Um die Stationen optimal auszulasten, setzt das DRK Muldental auf Terminvergabe und hat dabei auf Digital-Buchung umgestellt. Das Portal schnelltest.drkmuldental.de verzeichnet derzeit rund 600 Seitenaufrufe pro Tag. Auch eine Telefon-Hotline ist von 9 bis 16 Uhr geschaltet, aber nur für ältere Menschen ohne Internetzugang gedacht.

Das Testzentrum in der Grimmaer Rathausgalerie suchen täglich 120 bis 130 Leute auf. Pro Woche zeigen ein bis zwei Tests die gefürchteten zwei Streifen – positiv. Die betreffenden Personen hätten keine Symptome aufgewiesen, erläutert Jenny Zimpel, die hier als Koordinatorin eingesetzt ist.

Auch das DRK-Testzentrum in der Rathausgalerie Grimma ist weiter voll ausgelastet. Der Standort ist mit allen weiteren DRK-Testzentren im Muldental vernetzt, so dass auch Ausweichtermine angeboten werden können. Im Foto: DRK-Pressesprecher Nils Geldner und Mitarbeiterin Jenny Zimpel. Quelle: Thomas Kube

Die Möglichkeit, das Testergebnis auf dem Handy abzurufen und damit die Wartezeit zu umgehen, wird in der Rathausgalerie zunehmend genutzt. Dank der Software „schnellest.click“, die das Gesundheitsamt des Landkreises zur Verfügung stellt, wird das Ergebnis auf dem Smartphone oder PC sichtbar und kann etwa in Geschäften vorgezeigt werden. Auch ein Ausdruck ist möglich. Weiterer Vorteil: Bei einem positiven Test gibt das System eine direkte Meldung ans Gesundheitsamt, das einen genaueren PCR-Test veranlasst.

Außer bei den Pflegediensten in Bennewitz und Nerchau ermöglicht das DRK Muldental an allen Teststationen die papierlose Übermittlung, auch im Drive-In. Wer das Programm nicht nutzt, erhält sein Ergebnis, mit Wartezeit, in gedruckter Form.

Von Frank Prenzel