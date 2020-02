Dürrweitzschener Schützenverein will wachsen

Grimma/Dürrweitzschen

Zum zweiten Mal in diesem Jahr konnten am Sonntag Interessenten beim Schnupperschießen die Scheiben auf den vier 18-Meter-Bahnen im Domizil des Schützenvereins Dürrweitzschen ins Visier nehmen. „Wir laden dazu in jedem Monat und zumeist am ersten Sonntag ein“, sagte der Vereinsvorsitzende Helmut Hering. „Dieses Angebot erfreut sich einer großen Beliebtheit, wenngleich sich die gute Resonanz nicht unbedingt im Wachstum unserer Mitgliederzahlen niederschlägt“, so der 72-Jährige. Diese stagnierten und gingen im vergangenen Jahr sogar zurück. Derzeit gehören zum Verein 32 Erwachsene und drei Jugendliche.

Geburtstagsfeier beim Schützenfest am 20. Juni

Doch in diesem Jahr tut sich so einiges bei den Dürrweitzschener Schützen, dem Potenzial in puncto Mitglieder-Zuwachs innewohnt. Zum einen gehen die Planungen für die Erweiterung der Schießhalle in ihre entscheidende Phase, zum anderen wird der Verein 25 Jahre alt, was mit einem zünftigen Schützenfest am 20. Juni gefeiert werden soll.

„Es haben sich bereits einige Schützenvereine angemeldet. Für die Gäste geboten wird unter anderem ein buntes Programm mit Salutschießen und Auftritten unseres Spielmannszuges sowie des Karnevalvereins“, kündigte Hering an.

Verlängerung der Schießbahnen auf 25 Meter

Möglicherweise könnte dann auch schon der Zeitpunkt für den Baubeginn zur Verlängerung der vier Schießbahnen um sieben auf dann 25 Meter feststehen. „Wir werden Ende März den Antrag für die Baugenehmigung einreichen und danach Fördermittel beim Landessportbund beantragen. Falls diese zügig bewilligt werden, könnten wir vielleicht noch im Herbst den Rohbau stellen“, so Helmut Hering, für dessen Verein mit der Fertigstellung des Projektes eine neue Zeitrechnung beginnt.

„Wir können dann offiziell Wettbewerbe ausschreiben, deren Ergebnisse auch anerkannt werden, was eben erst auf Bahnen ab einer Länge von 25 Metern möglich ist. Auf jeden Fall wird die Erweiterung unsere Anlage beleben, zumal bereits andere Vereine angekündigt haben, sich für interne Wettkämpfe bei uns einmieten zu wollen“, sagte der Vereinschef.

Mit Pistole und Revolver ins Schwarze treffen

Auch am Sonntag nutzten einige Schützen umliegender Vereine die Möglichkeit, mit Pistolen sowie Revolvern ins Schwarze zu treffen. Unter den wachsamen Blicken des Dürrweitzschener Vereinsmitgliedes Mike Runge, in dessen Händen in seiner Funktion als Schießsportleiter der reibungslose und ordnungsgemäße Ablauf der Veranstaltung lag.

„Sicherheit ist auf einer Schießanlage das A und O“, so Runge. Ihm zufolge hat es hier noch keine ernsthaften Vorkommnisse gegeben. „Ermahnungen mussten wir zwar bereits aussprechen, Verweise indes noch nicht.“

Sehen Sie hier ein Video über einen Festumzug zum Thema Schützenvereine beim Tag der Sachsen 2012:

Von Roger Dietze