Düstere Landschaften in Grimmaer Rathausgalerie

Grimma

Grimmas wohl bekanntester Fotograf Gerhard Weber präsentiert sich mit einer neuen Fotoausstellung in der Rathausgalerie am Markt. Unter dem Titel „Schau ins Land“ zeigt er ausschließlich Landschaftsmotive aus dem Muldental und keine Menschen. Dass Weber, der kürzlich seinen 80. Geburtstag feierte, auch dafür einen ausgezeichneten Blick und das nötige Gespür hat, beweisen die zahlreichen großformatigen Farb- und Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die auch die Kellerräume der Galerie mit neuem Leben erfüllen.

Lyrik und Fotos in einem Band

Zur Vernissage am Sonnabend hatte Weber den Leipziger Schriftsteller und Lyriker Ralph Grüneberger an seiner Seite. Beide kennen sich seit vielen Jahren, haben gemeinsam drei Bücher herausgegeben. Grüneberger übernahm so auch gerne die Eröffnungsrede zur Ausstellung und erinnerte sich: „Im Jahr 2000 erschien der Foto-Text-Band Die Leute im Dorf Erlln in der Edition Waechterpappel der Denkmalschmiede Höfgen mit Webers Fotozyklus und meinen Prosaminiaturen. Und es fügte sich, dass der Übersetzer meiner Gedichte, der amerikanische Literaturprofessor Ron Horwege neugierig genug war nach Höfgen zu kommen, um sich die Fotografien von Gerhard Weber anzusehen. Ich war zu der Zeit gerade Stipendiat der dortigen Magarethen-Stiftung. Und der Verlag war schlau genug, das Buch zweisprachig, das heißt deutsch-englisch herauszubringen. Gerhard Webers Fotografien mit samt dem Buch kamen so nach Washington und in viele Städte Virginias.“

Der Grimmaer findet den magischen Moment

Wer an „Die Leute im Dorf Erlln“ denkt, wird gewiss die alte Frau am Zaun nicht vergessen haben. Neben ihr ist die Grafik einer Spinne zu bewundern. Gerhard Weber sagte einmal, dass er sehr früh aufstehen musste, um genau diesen Lichteinfall zu gewinnen. Mit anderen Worten, das Magische stellt sich nicht von selbst ein. Es muss – ebenso wie die Bildkomposition – mitgedacht werden.

Preisträgerbild aus dem Jahr 1964

So trifft dies auch auf alle anderen Motive der Ausstellung zu. Sie zeigt sein erstes Preisträgerbild mit einer Landschaft aus dem Jahr 1964, aber auch Motive aus heutiger Zeit, denn auch Landschaftsfotografie hat für Weber nie an Reiz verloren. Auffallend ist dabei, dass die ausgestellten Motive überwiegend in der scheinbar unfreundlicheren Jahreszeit zwischen November und März entstanden sind. Zudem häufig an Tagen, an denen der Normalbürger das Haus nur verlässt, weil der Hund Gassi geführt werden muss. Doch gerade diese düsteren, teils mystischen Lichtstimmungen zeichnen Webers Ansichten aus dem heimischen Muldental aus. Das wussten wohl auch die zahlreichen Besucher zur Vernissage, so dass die Sitzplätze in der Rathausgalerie erneut nicht ausreichten. Darunter neben vielen Kunst und Fotointeressenten natürlich auch Mitglieder des Kunst- und Fotovereins Grimma, aber auch auch Fotoklubfreunde aus Leipzig, Borna und Oschatz.

Zudem wird es am 8. Februar um 11 Uhr ein Ausstellungsgespräch geben. Die Ausstellung selbst ist bis zum 1. März 2020 zu sehen. Geöffnet ist immer dienstags und donnerstags sowie von freitags bis sonntags von 15 bis 17 Uhr.

Von Thomas Kube