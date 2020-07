E-Bike-Fahrer mit geklautem Rad durch Grimma unterwegs

Grimma

Gleich mehrfach überführten Polizeikräfte am Mittwoch einen E-Bike-Fahrer in Grimma. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Leipziger Straße/ Ecke Weingartner Straße fädelten sie einen 30-jährigen E-Bikefahrer heraus. Bei der Überprüfung der Rahmennummer stellten diese fest, dass das Fahrrad zur Fahndung stand. Der 30-Jährige gab an, dass er sich das Fahrrad von seinem Bekannten geliehen hätte. Das E-Bike wurde durch die Beamten sichergestellt.

Bei einer anschließenden Überprüfung der Fahreigenschaften des Pedelecs wurde festgestellt, dass es mit Hilfe des Motors über 25 Kilometer pro Stunde fährt. Für derartige Fahrzeuge benötigt man die Fahrerlaubnis der Klasse B, die der kontrollierte Fahrradfahrer nicht besaß. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls, der Hehlerei und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Von LVZ