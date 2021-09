Edgar Naujok gewinnt hauchdünn Direktmandat im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Es war das erwartet Kopf-an-Kopf-Rennen im Landkreis Leipzig. Letztlich sicherte sich mit einem hauchdünnen Vorsprung Edgar Naujok von der AfD als Direktkandidat den Einzug in den Bundestag. Damit geht eine Ära zu Ende. Denn zuvor hatte die CDU den Landkreis Leipzig viermal in Folge gewonnen. CDU-Kandidat Georg-Ludwig von Breitenbuch sagte noch während der Stimmauszählung, dass der Hauptgegner die AfD sei. Auch bei der Parteienliste liegt die AfD im Landkreis vorn. Das Ergebnis spiegelt den Trend in Sachsen wieder. Lediglich in der Stadt Böhlen gibt es einen Ausreißer. Dort holte die SPD die meisten Stimmen.

Lesen Sie auch:

Der Tag der Entscheidung: In Bad Lausick protestieren Impfgegner

Haben sich die Hygienelotsen in Grimma bewährt?

2017: Reaktionen zum Wahlausgang im Kreis Leipzig: Troost fliegt aus Bundestag – AfD-Mann drin

Von Heiko Stets