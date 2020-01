Ehrenamtliche in Grimma: Glocken, Gesang und Gemeindeblatt

Grimma

Sie kümmern sich ums Kirchenblatt, leiten Chöre und organisieren Veranstaltungen – die ehrenamtlichen Helfer. Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Grimma lud am vergangenen Freitag etliche von ihnen zu einem bunten Abend ins Kirchgemeindehaus, bei dem auch der Zauberkünstler Florian Steinborn für Unterhaltung sorgte.

Gemeindeblatt und Glocken

Der Nerchauer Wolfram Kunze ist einer von ihnen. Er bringt nicht nur das Gemeindeblatt ins Haus, sondern kümmert sich auch um die Glocken.

Computer

Besuch der Grimmaer Weihnachtsausstellung

„Alle zwei Monate muss neu programmiert werden. Doch das geht längst ganz bequem am, die Daten bringe ich dann per USB-Stick in die Kirche“, sagt der 66-Jährige. Könnte man notfalls auch per Hand läuten? „Das geht nicht mehr, es gibt ja nicht mal ein Seil dafür.“

Edda Mitschke hält den Seniorenkreis am Laufen. „Wir treffen uns einmal im Monat, rund 16 Frauen sind immer dabei. Die Männer haben ihren eigenen Kreis, doch zu den Gemeindeausfahrten sind dann alle wieder zusammen.“ Auch der gemeinsame Besuch der Grimmaer Weihnachtsausstellung gehört zu den festen Terminen. Wenn sich die Grimmaer Senioren im Kirchgemeindehaus treffen, ist auch Ursula Morsch immer dabei. Denn sie wohnt gleich vor Ort und bereitet die beliebten Kaffeetafeln vor. „Wir warten jeden Monat darauf“, so Veronika Otto. „Das will man nicht mehr missen.“

Die Sängerinnen des Nerchauer Kirchenchors mit Leiterin Mona Rauwolf (Dritte von rechts) Quelle: Bert Endruszeit

Nerchauer Kirchenchor sucht Männer

Seit rund vier Jahren leitet Mona Rauwolf den Nerchauer Kirchenchor. „Wir sind 15 Frauen und ein Mann, daher könnten wir ruhig noch ein paar Männerstimmen gebrauchen.“ Doch auch mit der jetzigen Stärke könne man schon ganz ordentlich singen. Die jüngste Sängerin ist Mitte 20, die älteste 80 Jahre. Geprobt wird immer freitags ab 18 Uhr im Nerchauer Pfarrhaus, neben den traditionellen Chorgesängen steht auch Gospel auf dem Programm. „Vielleicht organisieren wir ja mal ein gemeinsames Chorlager, das hatten wir bisher noch nicht“, sagt Mona Rauwolf. Vier Konzerte werden pro Jahr absolviert, dazu kommen noch Auftritte bei Gottesdiensten. Im neuen Chor fanden sich damals einige frühere Sängerinnen zusammen, nachdem das Ensemble einige Jahre nicht mehr zusammengekommen war.

Abendbrot mit den Gemeindemitgliedern

Die gemeinsamen Veranstaltungen in ihrer Kirchgemeinde wissen auch Mahyar Kiali und seine Frau Soraya zu schätzen. Die beiden gebürtigen Iraner wohnen seit gut zwei Jahren in Grimma und sitzen regelmäßig an einem großen Abendbrottisch mit anderen Gemeindemitgliedern zusammen. „Da kommen auch mal 30 Leute miteinander ins Gespräch. Wir fühlen uns hier richtig wohl.“

Von Bert Endruszeit