Eichaer Jäger im Zwiespalt: Wild wenig gefragt

Naunhof/Eicha

Nachdenklich schaut Jan-Walter Heikes über seinen Gartenzaun. Er sieht nicht nur ein großes Feld, auf dem gerade der Weizen zu wachsen beginnt. Er sieht zugleich sein Jagdrevier. Nur dieses Frühjahr ist da etwas anders, denn in seinem Kopf drehen sich Gedanken, die er früher nicht kannte. „Ich kann nicht einfach rausgehen und ein Tier erlegen. Es gibt Hemmungen“, sagt der Eichaer, der auf zweierlei Weise vor der Entscheidung zwischen Pest und Cholera steht.

Das Dilemma begann nach seinem Dafürhalten schon im vorigen Jahr und verschärft sich durch die laufende Corona-Krise. „Es war üblich, nur eine Drückjagd pro Winter abzuhalten. Doch im Staatsforst sind es daraus drei bis vier in der Saison geworden“, erklärt er. „Laut offizieller Begründung sollten die Bestände an Wildschweinen reduziert werden wegen der drohenden Afrikanischen Schweinepest.“

Überangebot führt zu Preisverfall

Die Massenjagden führten zu einem Überangebot an Wildbret, dessen Preis 2019 in den Keller ging. „Jetzt erklärten örtliche Wildaufkäufer einen Aufnahmestopp, weil ihre Kühlhäuser voll sind“, führt Heikes weiter aus. „Und die Gaststätten, die bisher viel Wild abnahmen, sind erst einmal geschlossen.“

Im Eichaer Revier unterwegs: Jan-Walter Heikes mit seinem Deutsch-Drahthaar-Jagdhund Darko. Quelle: Thomas Kube

Als Jäger kann der 62-Jährige nicht wahllos abballern, was ihm vor seine Suhler Doppelflinte, Baujahr 1963, kommt. „Schießen darf ich nur aus einem vernünftigen Grund“, betont er. Das können die Vermeidung der Schweinepest oder die Wildbretverwertung sein. „Und hier befinden wir uns in der Zwickmühle. Wir sollen schießen, kriegen das Fleisch aber nicht verkauft.“

Deutsche kaufen nur wenig Wildbret

Heikes, der auch Ortsvorsteher von Erdmannshain/ Eicha/Albrechtshain ist, kennt etliche Jäger, die mit dem selben Zwiespalt umgehen müssen. Zum Glück hat er zwei große Kühltruhen, in denen er das Wildbret unterkriegt. „Aber irgendwann sind sie voll“, räumt er ein. Rund 20 Leute hat er auf einer Liste stehen, die hin und wieder etwas von ihm abnehmen. Doch insgesamt macht nach seinen Worten Wildbret nur einen marginalen Anteil am Gesamtfleischverzehr der Deutschen aus.

Im eigenen Garten: Jäger Jan-Walter Heikes mit seinem Jagdhund Darko und der Suhler Doppelflinte, Baujahr 1963. Quelle: Thomas Kube

„Für viele spielt Wild nur eine Rolle als Weihnachtsbraten. Dabei ist es in aller Regel viel gesünder als Fleisch aus Mastanlagen“, versichert er und wirbt: „Beim Jäger bekommt es der Kunde auch viel billiger als im Handel.“ Grundsätzlich sollten sich Verbraucher seiner Meinung nach viel stärker auf die Regionalität besinnen. „Im Osterzgebirge, wo ich oft jage, haben wir gesundes Rotwild. Warum soll man solches Fleisch um die halbe Welt transportieren, indem man es aus Neuseeland importiert?“

Jäger als Direktvermarkter

Wer nicht weiß, wie er an heimische Ware gelangen kann, könne einfach mal in der Nachbarschaft herumhören, wer der zuständige Jäger ist. „Sollte er damit keinen Erfolg haben, lässt sich der Kontakt zu uns Direktvermarktern sicherlich im Rathaus, im Landratsamt oder beim Sachsenforst in Erfahrung bringen. Wird der Name aus Datenschutzgründen nicht genannt, kann man bitten, dass einen der betreffende Jäger zurückruft“, rät Heikes.

Abstand halten auf der Pirsch

Sein Revier, das er mit einem zweiten Jäger kontrolliert und für das drei weitere Jäger einen Begehungsschein besitzen, umfasst rund 400 Hektar. Es reicht vom Staatsforst Eichaer Wald im Osten bis zum Seifertshainer Wald im Westen und vom nördlich gelegenen Autobahndreieck Parthenaue bis zum Ortsausgang von Eicha in Richtung Erdmannshain. Überwiegend handelt es sich um freie Fläche, nur hier und da gibt es kleinere Baumgruppen.

Vorwiegend Rehe und Wildschweine, in zunehmendem Maße auch Füchse und vor allem Waschbären lassen sich dort erlegen. Während einige der Tierarten oft in Gruppen unterwegs sind, dürfen sich die Jäger selbst nicht mehr zu nahe kommen. Für sie gilt in Corona-Zeiten das selbe wie für alle anderen Menschen: Abstand halten.

Ein zweiter Konflikt

„Ein Schwein, das über 60 Kilogramm wiegt, kriege ich aber allein nicht gehändelt. Schließlich bin ich keine 30 mehr“, bekennt Jan-Walter Heikes. Es mit einem anderen Jäger anheben, das darf er nicht, weil sie sich näher als anderthalb Meter kommen würden. Und seiner Frau kann er die Arbeit nicht zumuten. Das getötete Tier einfach liegen lassen, ist ihm nicht erlaubt. Vor die Wahl gestellt, die Corona-Regeln zu beachten oder gegen die Schweinepest vorzugehen, drückt er lieber einmal weniger ab. Auch diesen Konflikt hat er mit sich selber auszumachen.

Von Frank Pfeifer