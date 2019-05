Naunhof/Eicha

Zu trostlos erschien den Eichaern ihr Straßengrün, nachdem die Stadtverwaltung zahlreiche Büsche aus den Rabatten hatte entfernen lassen. Deshalb steuerten sie jetzt gegen und pflanzten neue Sträucher. Für die Aktion erhielten sie sogar Geld von der Kommune.

2015 hatte sich das kommunale Bauamt dem Unkraut geschlagen gegeben. Brennnessel, Giersch und Co. überwucherten die Kleingehölze, die Wurzeln verschlangen sich ineinander, weshalb die Behörde die Notbremse zog. Sie sah es als die billigste Lösung an, nach und nach alles rauszureißen. Versuchsweise ließ sie einige neue Büsche setzen.

Allerdings weit auseinander, damit Gras dazwischen wachsen konnte, das gemäht werden sollte. Auf den meisten Abschnitten wurde nur Rasen ausgesät. Funktioniert hat das alles nicht so richtig, denn die Pflege hielt sich in Grenzen. Am Ende sah die gesamte Ortsdurchfahrt eher trostlos aus.

Ortsvorsteher erwirkt Zuschuss von Stadt Naunhof

Anliegern missfiel der Anblick der bereinigten Rabatten. Zwei Jahre lang kämpfte der Ortschaftsrat dafür, Gegenmaßnahmen zur Verschönerung einzuleiten. Ortsvorsteher Jan-Walter Heikes gelang es letztlich, von der Stadtverwaltung einen Zuschuss in Höhe von 1500 Euro zu beziehen. Dafür konnten über 200 verschiedenfarbige und zu unterschiedlichen Jahreszeiten blühende, vor allem aber bienengerechte Sträucher gekauft werden – nebst zugehöriger Pflanzerde, Dünger und Rindenmulch.

Einwohner ziehen mit

Gemeinsam mit Stefan Nagel plante Heikes nun die Pflanzaktion der Interessengemeinschaft „Grünes Eicha“. Nach erfolgter Lieferung sortierten beide die Sträucher im Hof der Familie Nagel. Viele Einwohner begannen daraufhin, aus ihnen Inseln entlang der Straße zu gestalten, zwischen denen weiterhin Rasen wachsen wird. Diesen wollen die Anwohner aber nun selber und damit öfter mähen, informierte Heikes. „Darüber hinaus wurden in Erdmannshain am Kinderspielplatz und in Albrechtshain am Teich von dort ansässigen Bürgern weitere Sträucher gepflanzt.“

Auch Zugezogene in Eicha aktiv

Als besonders positiv hob der Ortsvorsteher hervor, dass durch das Vorhaben auch Neubürger in die Interessengemeinschaft integriert wurden. Junge Familien mit Kindern hätten geholfen, berichtete er. „Man kam ins Gespräch, lernte sich kennen und wird in absehbarer Zukunft mal gemeinsam eine Bratwurst und ein Getränk zu sich nehmen.“ So könnten weitere Aktionen geplant, Vorschläge und Möglichkeiten diskutiert werden.

Interessengemeinschaft seit 16 Jahren engagiert

Schon lange besteht die Interessengemeinschaft. Vor 16 Jahren begannen einige Einwohner, die sich beim Gassi gehen mit ihren Hunden kennengelernt hatten, wild in ihren Gärten aufgegangene Bäume an den Rand eines Wegs von der Naunhofer Straße hinter in den Wald zu setzen – quasi die Geburtsstunde der Gruppierung. Unter anderem aus Ulmen, Linden und Birken wuchs eine Allee, die durch ihre Vielfalt besticht. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft, die inzwischen als WhatsApp-Gruppe den Kontakt untereinander halten, pflegen sie permanent.

Vergangenes Jahr spendierte ihnen der Naunhofer Revierförster Udo Köhler eine Eiche aus dem Wald, die ortsansässige Tischlerei Peukert sägte das Holz zurecht. Daraus entstanden vier rustikale Bänke, die seitdem den Weg säumen und den Wanderer zur Rast einladen.

