Eigenheime in Grimma: Es hängt am Umweltbericht

Grimma

Momentan ist der Umweltbericht für den zweiten Bauabschnitt auf dem Grimmaer Rappenberg das Zünglein an der Waage. Das von der Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft (GWB) beauftragte Büro war das gesamte Jahr 2020 unterwegs, um die Fauna und Flora auf dem künftigen Baugebiet zu erfassen und zu dokumentieren. Sobald der Umweltbericht seinen Stempel hat, kann der Bebauungsplan dem Stadtrat vorgelegt werden und in die öffentliche Anhörung gehen.

Interesse der Häuslebauer auch am zweiten Teilstück groß

GWB-Geschäftsführerin Katrin Hentschel hofft, dass der Stadtrat dann im September den B-Plan verabschieden kann. Parallel dazu stehe die Erschließungsplanung und Ausschreibung auf der Agenda, so dass im Frühjahr 2022 die Bagger zur Erschließung anrücken könnten. In die Vermarktung der Grundstücke will Hentschel zum Jahreswechsel 2021/22 gehen. Schon jetzt sei auch der zweite Abschnitt „weit überzeichnet“. Das Interesse sei groß.

Nach der Erschließung der ersten zwei Hektar konnten im Mai vorigen Jahres 23 Häuslebauer auf ihre Parzellen. Die ersten Gebäude sind bereits bezogen. Im größeren Teilstück des neuen Wohngebietes am nordwestlichen Stadtrand soll noch einmal Platz für nunmehr 55 Eigenheime und zwei Mehrfamilienhäuser sein – nebst Kindertagesstätte, Spielplatz und viel Grün. Die GWB entwickelt und vermarktet das Rappenberg-Gebiet.

Fliederweg soll noch vor dem Sommer befestigt werden

Der Fliederweg, der zwischen beiden Abschnitten liegt, soll Hentschel zufolge bis spätestens 30. Juni dieses Jahres befestigt sein. „Wir müssen zunächst den Umweltbericht durchbringen, um zu wissen, wo die großen Rohre eingebracht werden können. Wir möchten den Fliederweg nicht wieder aufreißen“, betont die GBW-Chefin. Wie berichtet, hatte der unbefestigte Weg, der auch den Baufahrzeugen dient, im vorigen Jahr für Unmut bei Anliegern gesorgt. Sie wurden im trockenen Frühjahr und Sommer regelrecht eingestaubt.

Vier Hektar Grün bleiben erhalten – deshalb weniger Häuser

Im ersten Areal auf dem Rappenberg lockte die GWB mit einem Kinderbonus. Für jeden Steppke erließ sie den Käufern 2000 Euro vom Grundstückspreis. Da die Neubesitzer unterm Strich 23 Kinder mitbringen, machte das städtische Wohnungsunternehmen immerhin 46.000 Euro locker. Gelohnt hat sich der Preisnachlass demnach für die Familien wie für die Stadt Grimma, die sich verjüngen konnte. Ob der Kinderbonus auch bei der Vermarktung des zweiten Teilstücks zur Anwendung kommt, ist Hentschel zufolge fraglich. Er käme in anderer Art, sagt sie und verweist auf Kita, Spielplatz und ein junges Wohngebiet in Natur. „Wir wollen vier Hektar Grünfläche erhalten“, erklärt sie. Dort könnten sich die Bewohner erholen.

Von Frank Prenzel