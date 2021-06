Eimerweise Mitstreiter für die Fuchshainer Feuerwehr gesucht

Naunhof/Fuchshain

Mit einer kreativen Aktion machte die Feuerwehr Fuchshain jetzt auf ihre prekäre Situation aufmerksam. Weil ihre Personalstärke zu klein ist, verteilte sie 500 Löscheimer an Haushalte in der Hoffnung, aktive Mitstreiter zu finden. Mit einem ersten Erfolg, der allerdings noch nicht ausreicht, aber wohlwollend aufgenommen wird. Auch in einem zweiten Punkt bahnt sich Entspannung an: die Truppe erhält mehr Raum.

Schon seit geraumer Zeit versehen nur noch wenige Einsatzkräfte in Fuchshain ihren Dienst. Derzeit sind das sechs Männer und eine Frau. Seit dem vergangenen Jahr werden sie als Löschgruppe Fuchshain der Ortsfeuerwehr Naunhof geführt. „Bis jetzt ist es uns gelungen, den Standort zu sichern und eine Schließung zu verhindern“, freut sich Stadtwehrleiter Thomas Conrath. Zugleich stellt er klar: Wir brauchen in Fuchshain mehr Leute mit der erforderlichen Qualifikation.“

Wehr muss auf zwölf Mitglieder kommen

Laut Ulf Kendschek, Leiter der städtischen Ortsfeuerwehr, konnten schon zwei in Albrechtshain wohnende Kameraden aus seinen Reihen dafür gewonnen werden, in Fuchshain mit auszurücken, da sie es ohnehin zu diesem Gerätehaus nicht so weit haben. „So kommen wir dort schon mal auf neun Leute“, sagt er. Gebraucht werden aber nach seinen Worten mindestens zwölf. „Dann hätten wir in Fuchshain doppelt so viele Mitglieder wie Sitzplätze im Fahrzeug“, erklärt er die gesetzliche Anforderung.

Neues Fahrzeug hängt an Mindeststärke

Wird diese Maßgabe nicht eingehalten, gibt’s keine Fördermittel, um das alte Tragkraftspritzenfahrzeug zu ersetzen, was dringend nötig wäre. „Außerdem seht die Mindeststärke im Brandschutzbedarfsplan der Stadt Naunhof. Sie ist notwendig, um unsere Einsatzbereitschaft herzustellen“, sagt Florian Demand, stellvertretender Leiter der Fuchshainer Wehr.

Löscheimer für jedes Haus

Wie aber neue Mitglieder werben? Florian (Achtung Wortspiel!) und seine Jünger kamen auf eine außergewöhnliche Idee. Sie stellten vor jedes Haus in Fuchshain und Albrechtshain rote Löscheimer, die der Förderverein für die Ortsfeuerwehren der Stadt Naunhof bezahlt hatte. „Die Stadt stellte uns Flyer zur Verfügung, mit denen wir für uns werben konnten“, berichtet Demand.

Werbung: Solche Flyer legte die Feuerwehr den Löscheimern bei. Quelle: Feuerwehr Fuchshain

Ein Interessent und zwei Geldgeber

Ein paar Tage ist die Aktion her, und inzwischen gibt es erste Erfolge zu vermelden. „Ein Interessent hat sich schon bei uns gemeldet“, freut sich Ulf Kendschek. „Und ein Ehepaar, das schon etwas älter ist, möchte uns zumindest Geld spenden.“ Das reicht freilich noch nicht aus. Aber die Eimer stehen ja jetzt bei den Leuten, und bei jeder Benutzung appellieren sie ans Gewissen, sich vielleicht doch in die Feuerwehr einzubringen.

Langfristiges Engagement erforderlich

„Es handelt sich um eine wichtige Pflichtaufgabe der Kommunen, die sie mit ehrenamtlichen Kräften umsetzt“, verdeutlicht Stadtwehrleiter Conrath. „Nach dem Umbruch vor vier Jahren, als sich die Fuchshainer Feuerwehr von einigen Leuten trennte, wollen wir sie zu einer leistungsfähigen Einheit formen. Dafür brauchen wir Freiwillige, die die langfristige Bereitschaft zur Ausbildung und zu Einsätzen mitbringen.“

Stadtortaufgabe wäre Nachteil für ganz Fuchshain

Für Florian Demand liegt die Zielgruppe zwischen 18 und 50 Jahren. „Kinder und Jugendliche können sich selbstverständlich auch melden. Ihre Ausbildung würde allerdings in Naunhof laufen, weil wir das personell nicht stemmen könnten. Wir übernehmen sie aber später gerne“, erklärt er und verdeutlicht: „Würde unser Standort geschlossen, müssten im Einsatzfall die Wehren von Naunhof, Threna oder Großpönsa zu uns kommen. Das würde länger dauern.“

Rahmenbedingungen sollen sich verbessern

Indessen bemüht sich die Kommune darum, die Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige Feuerwehrarbeit in Fuchshain zu schaffen. Nach einem Vororttermin mit Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) im vergangenen Oktober wurde das städtische Ordnungsamt beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten, das sich mit möglichst geringem Aufwand umsetzen lässt.

Feuerwehr erhält Schulungsraum

„Das Ergebnis sieht vor, die Räumlichkeiten für die Ortsfeuerwehr im Bürgerhaus zu erweitern“, heißt es nun auf Anfrage aus der Stadt. Sie erhält den bisherigen Vereinsraum als Schulungsraum und damit gleichzeitig den Zugang von dieser Gebäudeseite aus. Damit sollen sich die Bedingungen des Dienst- und Einsatzgeschehens deutlich verbessern.

Getrennte Lauf- und Fahrwege in Planung

Bisher erfolgte der Zutritt zum Gerätehaus über das Rolltor, was aus Sicht des Unfallschutzes im Alarmierungsfall grenzwertig war. Nach der Veränderung soll es getrennte Lauf- und Fahrwege geben. Dann können die Einsatzkräfte über den neuen Zugang direkt zu den Umkleideräumen gelangen und von dort aus den Fahrzeugraum betreten. Auch alle anderen Räume werden eine spezifische Aufgabe übernehmen und müssen zum Beispiel nicht mehr gleichzeitig als Umkleideraum, Werkstatt und Lager dienen.

Hoffen auf motivierende Wirkung

„Alle Beteiligten wünschen sich, dass mit dieser Entscheidung eine motivierende Wirkung auf die verbliebenen Kameraden erreicht und gleichzeitig ein Anreiz für neue Mitglieder geschaffen wird“, meint Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos). „Wir müssen die Chancen, die durchaus vorhanden sind, nutzen. Mit der Erweiterung der Räumlichkeiten wird ein wesentlicher Effekt erzielt, denn die Bedingungen für die Angehörigen der Ortsfeuerwehr verbessern sich deutlich. Damit wollen wir die Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit unterstreichen und sie attraktiver machen.“

Von Frank Pfeifer