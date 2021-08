Ein Chor, den es nicht gibt: Seltenes Musikerlebnis in Grimma

Grimma

Am 29. August tritt ein besonderer Chor in der Grimmaer Frauenkirche auf. Er ist gespickt mit gestandenen Sängerinnen und Sängern und kommt praktisch nur für dieses eine Konzert zusammen. Ab 17 Uhr erklingt Chormusik von Scheidt, Bach, Brahms, Chilcott und anderen Komponisten. An der Orgel sitzt Mark Farago.

Premiere in Grimma im Corona-Jahr 2020

Doch der Reihe nach: Grimmas Kantor Tobias Nicolaus hob im vorigen Jahr mit Claudia Stolte, eine in der Nähe von Meißen beheimateten Freundin, ein Chorprojekt aus der Taufe. Sie luden im August semiprofessionelle Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland nach Grimma ein, die während eines Probenlagers mehrere Motetten von Johann Sebastian Bach einstudierten und schließlich in der Frauenkirche zu Gehör brachten. Die Bach-Motetten seien ein Glanzpunkt der A-capella-Chormusik, schwärmt der Kantor.

Die Kirchgemeinde Grimma wird am morgigen Sonntag, 29. August, 17 Uhr ein Chorkonzert als Motettenprojekt unter Leitung von Kantor Tobias Nicolaus (am Keyboard) in der Frauenkirche Grimma geben. Die Proben fanden im Kirchgemeindehaus statt. Quelle: Thomas Kube

„Und weil es so schön war, machen wir es nochmal“, so Nicolaus. Seit Donnerstagabend proben 24 Chormusiker für ihren Auftritt am Sonntag im ehrwürdigen Gotteshaus, denn der Kantor benötigt ein achtstimmiges Ensemble. Unter ihnen befinden sich ehemalige Thomaner und Kreuzchor-Mitglieder ebenso wie Frauen des Dresdner Kammerchores. Auch einige wenige Grimmaer reihen sich ein, darunter des Kantors Frau Katharina Nicolaus. „Wir fangen bei den Proben auf einem hohen Level an“, weiß er zu zufrieden berichten.

Programm von der Renaissance bis zur Moderne

Nicolaus als künstlerischer Leiter hat sich diesmal für ein gemischtes Programm entschieden – von der Renaissance bis zur Moderne. Zu hören seien Perlen der Chormusik aus fünf Jahrhunderten, verspricht der Kantor einen außergewöhnlichen Abend und freut sich besonders auf die Brahms-Stücke. „Wir haben Sehnsucht nach Musikmachen und wollen die offene Tür nutzen“, sagt er mit Blick auf die Corona-Pandemie. Nicolaus kann sich übrigens vorstellen, das jährliche Chorprojekt zur Tradition werden zu lassen. Ende August eignet sich in seinen Augen für das Treffen nebst Abschlusskonzert sehr gut.

Karten für das Konzert am 29. August in der Frauenkirche Grimma gibt es an der Abendkasse ab 16.15 Uhr.

Von Frank Prenzel