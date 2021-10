Grimma

Grimmas Strickliesel Sylvia Gretschel (64) hat es wieder getan. Nachdem sie in den letzten Wochen und Monaten jede Menge graue Wolle gespendet bekam, entschloss sie sich dem Stadtbild von Grimma ein neues Tier zu spendieren. Nach kurzer Überlegung mit Tochter Sandy fiel die Entscheidung diesmal auf einen Elefanten. Sandy bastelte in bewährter Weise wieder das Drahtgeflecht für die Figur, bevor Sylvia Gretschel dann mit dem Stricken des Elefantenkörpers begann.

Stricken gegen Langeweile: Das Fernsehprogramm taugt nichts

„Das mache ich übrigens immer abends vorm Fernseher. Bei dem heutigen Programm wird man ja kaum noch so gefesselt, sodass ich mich nebenbei gut auf meine Strickerei konzentrieren kann“, sagt die Rentnerin, die einstmals als Elektromechanikern bei der früheren ESG in Grimma gearbeitet hat. Schon seit 2014 geht sie dieser Leidenschaft nach und hat dabei mehrfach für Aufsehen gesorgt. Erinnert sei an Schneemann, Osterhase und Glücksschwein auf dem Marktplatz oder den hölzernen Fliegenpilz am Wallgraben gegenüber der Oberschule.

Matthias Brehmer (re.) und auch Manfred Lask halfen beim Tragen. Quelle: Thomas Kube

Strickente schaffte es ins Guinness-Buch der Rekorde

Auch die „Pudelmütze“ auf der Litfaßsäule an der Pöppelmannbrücke ist ihr Verdienst. Die hat mittlerweile allerdings ihren Träger gewechselt und landete auf der Litfaßsäule im Bahnhofspark am Oberen Bahnhof. „Allerdings“ und das ärgert wohl nicht nur Sylvia Gretschel, „ist die Mütze jetzt ziemlich verbogen und verschmutzt, nachdem die umstehenden Bäume verschnitten wurden. Es ist immer traurig, dass Arbeiten so wenig geachtet werden.“ Bleibt zu hoffen, dass der Elefant an der Ecke Oettler-Straße / Wurzener Straße länger unbeschadet existiert. „Er soll einfach den vorbeigehenden Kindern und ihren Eltern ein Lächeln ins Gesicht zaubern und kann auch gern als Fotomotiv genutzt werden.“

Quelle: Thomas Kube

Definitiv ein Fotomotiv von bleibendem Wert war im Jahr 2014 ihre überdimensional große Strickente, die es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat. Ohne weitere Helfer kommen aber auch Mutter und Tochter nicht aus. Und so stand diesmal wieder der Grimmaer Matthias Brehmer und erstmalig auch Manfred Lask aus Großsteinberg mit seinem Autoanhänger tatkräftig zur Seite.

Von Thomas Kube