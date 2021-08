Ein Hauch Paralympics in Grimma

Grimma

Vielleicht fühlten sich die Teilnehmer ja wie bei den Paralympischen Spielen. Etwa 150 Mitarbeiter der Grimmaer Behindertenwerkstatt wetteiferten am Mittwoch auf dem Hohnstädter Sportplatzgelände in acht Disziplinen um Sekunden, Zentimeter und Genauigkeit. Das Sportfest entpuppte sich als erste größere Veranstaltung der Werkstatt seit Ausbruch der Pandemie – und stellte zugleich eine Premiere dar.

Es geht in Grimma nicht um Sieg oder Niederlage

„Heute geht es nicht um Sieg oder Niederlage, sondern um den Spaß an der Freude“, rief Werkstattleiter Andreas Panke seinen „Sportlern“ zur Eröffnung zu. Es gehe auch darum, mal wieder den Werkstatt-Alltag hinter sich zu lassen. Minuten später übernahm Christine Engelmann von der Abteilung Gymnastik des Hohnstädter SV das Kommando und führte zur obligatorischen Erwärmung einige Turnübungen vor. In Gruppen absolvierten die Werkstatt-Arbeiter, die bereits unter freiem Himmel gefrühstückt hatten, dann die acht Stationen.

Hand in Hand hatten Werkstatt-Angestellte und der gastgebende Hohnstädter SV das Sportfest vorbereitet. „Wir sind seit zwei Jahren Integrationsverein“, erläutert SV-Vorsitzender Wolfgang Scheufler. Etwa 25 Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund treiben in den Abteilungen Fußball und Boxen Sport. „Wir sind aber auch interessiert an der Zusammenarbeit mit der Awo“, betont der 75-jährige Vereinschef. Die Senioren- und Sozialzentrum gGmbH Sachsen-West der Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist seit 30 Jahren Träger der Behindertenwerkstatt in Grimma, die seit 2002 im Neubau in Hohnstädt untergebracht ist. Bis zur Idee des Sportfestes zwischen Scheufler und Panke war es da nur noch ein kleiner Schritt.

Hohnstädter SV und Werkstatt rücken zusammen

Fortan soll es möglichst jedes Jahr stattfinden und so die Zusammenarbeit von Verein und Werkstatt ausgebaut werden. Schon seit längerem trainiert die Werkstatt-Fußballmannschaft auf dem Platz des Hohnstädter SV. Panke möchte auch die „Sozialbegleitenden Maßnahmen“ der Werkstatt in Richtung Sportverein erweitern und denkt dabei zum Beispiel an regelmäßiges Kegeln.

Hinter der Behindertenwerkstatt mit ihren 217 Plätzen und einem halben Dutzend Arbeitsbereichen liegt keine leichte Zeit. Im vorigen Jahr musste die Arbeit Pandemie bedingt zwei Monate unterbrochen werden. In diesem Jahr läuft der Werkstattbetrieb erst seit Juni wieder uneingeschränkt, während von Januar bis Mai nur jeweils die Hälfte der Mitarbeiter ihrer Tätigkeit nachgehen konnten. Solche beliebten Veranstaltungen wie Weihnachtsfeier, Fasching und Sommerfest wurden ebenfalls ein Opfer des Corona-Virus.

Sportfest in Grimma-Hohnstädt hat viele Helfer

Umso mehr fand das Sportfest am Mittwoch bei allen Anklang. „In dieser Größenordnung gab es das bei uns noch nicht“, erklärt der 59-jährige Werkstattleiter. Das Werkstattgelände biete dafür keine Voraussetzung. Gemeinsam mit dem Hohnstädter SV nahmen die Leute des Sozial Begleitenden Dienstes und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements die Organisation in die Hand. Auch während der gemeinsamen Sportstunden fand die Awo-Werkstatt Unterstützung im 450-köpfigen Verein. Zwölf Mitglieder betreuten Stände und legten fürs Mittagessen Roster und Steaks auf den Grill.

Vorm gemeinsamen Schmausen mussten die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer aber zunächst Kraft und Geschick beweisen – etwa auf dem Eierlauf-Parcours, der Outdoor-Kegelbahn oder beim Fußballschuss auf gestapelte Büchsen. Auch an der Weitsprunganlage ging es hoch her. Mitglieder des Hohnstädter SV hatten sie mit finanzieller Hilfe der Stadt Grimma in den Tagen zuvor rundum erneuert.

75 Prozent der Werkstatt-Arbeiter sind geimpft

Etwa 75 Prozent der Werkstatt-Arbeiter seien geimpft, erläutert Panke. Dazu sei ein mobiles Impfteam ins Haus gekommen. Alle anderen waren am Mittwoch tagesaktuell getestet worden. Am Nachmittag gab es dann noch die Siegerehrung. Jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde und eine Medaille.

