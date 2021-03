Ein Jahr Corona-Kontrollen – Ordnungsamt Grimma zieht Bilanz

Grimma

Seit nunmehr einem Jahr halten die Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen auch das Grimmaer Ordnungsamt auf Trab. Als Mitte März das öffentliche Leben herunter gefahren wurde, als erstmals Gaststätten, Läden, Kinos und Museen schließen mussten und die Maske Einzug hielt, kam auf das 16-köpfige Amt eine neue, zusätzliche Aufgabe zu.

Auf Corona-Kontrollgang ist das städtische Ordnungsamt auf Bitte des Landratsamtes. Zu der erbetenen Amtshilfe könne die Stadt im Prinzip nicht Nein sagen, verdeutlicht Amtsleiter Andy Seydel. „Wir sind aber nicht dafür zuständig, Verstöße zu ahnden“, die Anzeigen werden also der Kreisbehörde auf den Tisch gelegt. Sie allein entscheidet über die Einleitung von Bußgeldverfahren.

Amtsleiter: Verordnungen sind komplexer geworden

„Anfangs war alles noch durchsichtiger, mittlerweile sind die Verordnungen komplexer“, erläutert Seydel. Neben der sächsischen Corona-Schutzverordnung müssen seine Leute stets die aktuelle Allgemeinverordnung des Landkreises und die Testverordnung des Bundes kennen und den Bürgern auf der Straße oder im Supermarkt die Bestimmungen glaubhaft erklären können.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Seydel führt an den Kontrollen, für die das Landratsamt freie Hand lässt, kein Weg vorbei. „Wir wollen gewährleisten, dass alle gleich behandelt werden.“ Allein das Wissen, dass Ordnungsamt und Polizei regelmäßig auf Kontrollgang seien, helfe. Dennoch ärgerten sich seine Leute mit einigen schwarzen Schafen herum, die nicht nur einmal mit Verstößen auffielen, darunter „ein bis zwei Läden“ in Grimma.

Seit dem zweiten Lockdown rund 50 Verstöße angezeigt

Während es im ersten Lockdown bei Ermahnungen blieb, zog das Ordnungsamt ab Herbst die Zügel an. „Wir haben seitdem 40 bis 50 Anzeigen ans Landratsamt abgegeben“, informiert der Amtsleiter. Meistens ging es um die fehlende Mund-Nasen-Bedeckung – etwa in Supermärkten oder auf deren Parkplätzen. Etwa 85 Prozent aller zur Anzeige gebrachten Fälle betreffen Seydel zufolge die Ignoranz der Maske. Zudem wurden Zuwiderhandlungen gegen das Alkoholverbot im öffentlichen Raum und gegen Hygienekonzepte gemaßregelt.

Der Tragen der Maske vorm und im Supermarkt, hier am Grimmaer Rewe, gehört zu den Kontrollschwerpunkten des Grimmaer Ordnungsamtes. Quelle: Frank Prenzel

Alles in allem nahmen die Ordnungshüter bislang 48 Hygienekonzepte unter die Lupe – ob Supermarkt, Tankstelle, Bäcker, Dönerbude, Optiker oder Friseur. „Das ist sehr aufwendig“, weiß Seydel. Die Kontrolleure müssten Punkt für Punkt durchgehen.

Vor allem die zwei Frauen und zwei Männer des Vollzugsdienstes schultern die Überwachung der Schutzbestimmungen, erhielten und erhalten dabei aber auch Unterstützung. Derzeit stehen dem Ordnungsamt die zwei Schwimmmeister der geschlossenen Schwimmhalle zur Seite. Zu Lasten anderer Aufgaben dürfen die Kontrollen Seydel zufolge nicht gehen. Er räumt aber ein, dass auf den ruhenden Verkehr weniger ein Auge geworfen wird als in Vorcorona-Zeiten.

Mittlerweile keine Kontrollen am Wochenende in Grimma

Lediglich vorigen Sommer konnten die Kontrolleure durchschnaufen, als die meisten Einschränkungen aufgehoben wurden. Seit einem halben Jahr gehört der Corona-Gang aber wieder zur gewohnten Arbeit. Ende November bis Mitte Januar waren die Mitarbeiter an allen sieben Tagen unterwegs. Weil aber Seydel zufolge samstags und sonntags kaum Vergehen festgestellt wurden und er mit dem Personal an die Grenze geriet, nahm man Abstand von den Wochenend-Einsätzen – auch mit Blick auf die vorhandenen Polizeistreifen. Dabei kann sich der Amtsleiter glücklich schätzen, dass seine Mannschaft bislang von personellen Ausfällen verschont blieb. Kein einziger Mitarbeiter musste zum Beispiel in Quarantäne.

Amtsleiter: Wird uns auch dieses Jahr noch beschäftigen

Seydel glaubt nicht, dass es mit den Corona-Kontrollen schnell vorbei ist. „Das wird uns wohl noch das ganze Jahr beschäftigten.“ Wie bisher will sein Amt vor allem ein Auge haben auf die Einhaltung von Kontaktverboten im öffentlichen Raum, auf das Tragen der Maske und auf die Hygienekonzepte. „Es könnte auch sein, dass sich der Fokus verschiebt“, sagt der Amtsleiter mit Blick auf die wachsende Pflicht zum Testen.

Lesen Sie auch:

Das ist Grimmas Blitzer-Statistik für das Jahr 2020.

Von Frank Prenzel