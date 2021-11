Ein Job für Tom: Zschadraßer Museum sammelt Spenden für autistischen Mitarbeiter

Colditz/Zschadraß

Es waren einige der besten Monate seines Lebens. Wenn Tom Reisewitz an den Sommer zurück denkt, holen ihn nicht wie bei anderen die Urlaubserinnerungen ein: Zum ersten Mal habe er sein können, wie er ist. Drei Monate durfte er arbeiten. Richtig mit Geld verdienen und Anerkennung. Die Vorgesetzten begeistert. Er selber lebte auf. Doch das war einmal. Ende September der Rückfall in alte Zeiten.

Nach zehn Klassen ohne Abschluss

Tom kommt aus dem Leipziger Südraum. Er ist 22 und Autist. Mutter Marion berichtet zusammen mit Tom über dessen schwierige Kindheit. Über Mobbing in der Schule, schlechte Zensuren und Missverständnisse: „Tom ist nicht dumm. Er tickt nur anders, hat große Schwierigkeiten, sich andern gegenüber zu öffnen.“ Er sei zwar nie sitzen geblieben, stand nach der zehnten Klasse aber ganz ohne Abschluss da.

Autsch: Dieses im Dentalhistorischen Museum Zschadraß ausgestellte Gemälde einer Behandlung in grauer Vorzeit macht wenig Lust auf den nächsten Zahnarztbesuch. Quelle: Frank Schmidt

„Viele Autisten lieben Computer“, sagt die Mutter. „In Informatik war Tom knapp an der Eins vorbeigeschrammt.“ Er durchlief einige Fortbildungen in dieser Richtung. Mit mäßigem Erfolg. In Dresden trug er eine lang anhaltende Blockade davon. In Leipzig fielen ihm wegen Unterforderung die Augen zu. Lehrer dachten, der Junge schlafe. Es hieß, er sei ausbildungsunfähig. Eine schwere Hypothek.

Hilfe vom gemeinnützigen freien Träger

Ein Lichtblick war Steffi Vollroth vom Muldentaler Bildungs- und Sozialwerk (BSW): „Sie gab nichts auf Vorberichte, verfasst von Leuten, die Tom nicht kannten. Frau Vollroth hat unseren Tom verstanden“, lobt die Mutter. BSW-Geschäftsführer Christian Kamprad kennt Toms Schicksal. Seit über 30 Jahren helfe der gemeinnützige freie Träger mit Sitz in Tanndorf benachteiligten jungen Leuten beim Berufseinstieg.

Andreas Haesler, der Museumsgründer von Zschadraß. Quelle: privat

Das BSW vermittelte Tom ans Dentalhistorische Museum in Zschadraß. Das gilt als wichtigstes Wissenschaftszentrum der Zahnheilkunde weltweit. Wegen Corona und eingeschränkten Besucherverkehrs geht es derzeit selbst „auf dem Zahnfleisch“. Sprecher Detlef Rohde: „Nur dank der Hilfe durch Bundes- und Landeszahnärztekammer können zwei Mitarbeiter beschäftigt werden.“

Tom besitzt eine besondere Gabe – das Archivieren

Museumsgründer Andreas Haesler schwärmt von Tom. „Er ist eine Bereicherung für uns. Der Junge besitzt eine besondere Gabe, das Archivieren.“ Er habe das stundenlange Pendeln mit Bus und Bahn nie gescheut, wolle nun sogar nach Zschadraß ziehen. „Er fing an, mit uns zu sprechen, hat sich mit Ideen eingebracht, weil er gemerkt hat, dass er willkommen ist“, sagt Museologin Andrea Aurig. Auf Tom warteten unzählige Doktorarbeiten, die es zu digitalisieren gelte.

Im Dentalmuseum Zschadraß gibt die weltgrößte Sammlung rund um Zähne und Zahnheilkunde zu erleben. Quelle: privat

Doch das Museum kann den Jungen nicht mehr entlohnen. Es fehle schlicht am Geld. Drei Monate hatte das Arbeitsamt die Kosten zu 100 Prozent getragen. Fortan dürfe die Agentur nur noch höchstens 70 Prozent des Gehalts übernehmen, sagt deren Sprecher Volkmar Beier in Oschatz. Das schreibe der Gesetzgeber so vor. Ein Riesen-Problem. Denn: „Wir können nicht mal unseren Eigenanteil von 30 Prozent stemmen“, erwidert Andreas Haesler vom Museum.

Museum bittet um Spenden für Tom

Und so wurde Tom entlassen. Seit Ende September hockt er wieder zu Hause. „Mit einer Behinderung von 50 Prozent bekommt Tom nichts – weder Grundsicherung noch Hartz-IV oder Kindergeld. Wir fühlen uns vom Land Sachsen im Stich gelassen“, schimpft Marion Reisewitz. Sie setzt nun voll auf das Museum in Zschadraß. Das Haus will ihren Jungen schnellstens wieder einstellen und bittet um Spenden.

Andreas Haesler, Leiter des Dentalmuseums, im Gespräch mit Museologin Andrea Aurig. Quelle: privat

„Wir suchen händeringend Menschen, die bereit sind, monatlich eine zweckgebundene Summe für Tom zu entrichten, damit wir ihn zum Archivhelfer ausbilden können“, sagt Andreas Haesler. Sein Team habe sich ganz auf den Jungen eingestellt, Fachliteratur gewälzt und Autismusverbände kontaktiert. „Wenn 100 Personen jeden Monat nur zehn Euro spenden, wäre Toms Zukunft gerettet.“

Kontakt und Spendenkonto: Ein erster Anfang ist gemacht: Der Lions Club Grimma hat signalisiert, die Aktion zu unterstützen. Wer dies auch tun möchte, wendet sich an Museumsleiter Andreas Haesler unter Tel. 034381/189506 oder mobil: 0174/3261161. Die Kontonummer lautet: IBAN: DE85 8606 5483 0080 0086 94, Verwendungszweck: Ausbildung für Tom

Von Haig Latchinian