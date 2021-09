Colditz

Lena Thalheim ist erfreut. Die Leiterin der Landesmusikakademie in Colditz nahm jetzt einen Steinway-Flügel in Empfang. Das gute Stück, Neupreis rund 100 000 Euro, ist eine Dauerleihgabe aus der Festspielstadt Salzburg. Die Erben der 2020 dort verstorbenen österreichischen Pianistin Anna Marie Frischauf vermachten es dem Haus. Wenn sich im tiefen Sachsen junge Musiker fortan ins Zeug legen, ist damit ein Stück Mozart sogar mit Händen zu greifen.

Der Steinway-Flügel aus Salzburg ist bereits in der Colditzer Landesmusikakademie eingetroffen. Quelle: privat

Damit nicht genug. Bei jedem Ton, der künftig auf diesem Instrument angeschlagen wird, schwingt der Geist des österreichischen Komponisten Arnold Schönberg mit, ist der Saal erfüllt von Erinnerungen an den Wiener Tiefenpsychologen Sigmund Freud und lebt das Vermächtnis einer besonderen Frau fort. Einer Frau, die die schönen Künste zeitlebens verehrte, die gern Dirigentin geworden wäre, wenn dies der Zeitgeist damals hätte erlaubt. Anna Marie Frischauf.

Frau Börners gute Idee

Hans Lehrach ist Arzt, praktiziert und wohnt in Dresden. Der Sohn von Anna Marie Frischauf kam der Liebe wegen in den Osten. Seine Frau Kristina Kabisch stammt aus dem Burgenlandkreis. In der sächsischen Landeshauptstadt leben sie mit vier Kindern. Ihr Jüngster, Vinzent, geht bei Klavierlehrerin „Frau Börner“ in die Lehre. Jene Christiane Börner brachte die Eltern auch auf die Idee, den kostbaren Flügel nach Colditz zu geben.

Kristina Kabisch und Hans Lehrach bei ihrer Hochzeit. In der Mitte: Anna Marie Frischauf. Quelle: privat

„Die Liebe zur Musik an die nächste Generation weitergeben – das ist ganz im Sinne meiner Mutter“, sagt Hans Lehrach. Sie habe gern und oft an dem Flügel gespielt. Und immer wenn sich die Familie zu Besuch bei ihr ansagte, versammelten sich alle um das Instrument und musizierten gemeinsam. „Natürlich nur, wenn sich die Kinder vorher gründlich die Hände gewaschen hatten“, lächelt der Wahl-Dresdener. Gespielt werden durfte nur „unter Aufsicht“.

Dirigieren damals reine Männersache

Anna Marie Frischauf besuchte in Wien die Schule. Ihre Eltern musizierten: Johannes, ihr Vater, galt als einer der ersten österreichischen Nuklearmediziner. Auch Mutter Helene war Ärztin. Beide liebten die Musik über alles. So wunderte es nicht, dass Anna Marie, die eigentlich Anna Maria hieß, davon träumte, ein ganzes Orchester zu leiten. Doch der Job des Dirigenten war zu jener Zeit ausschließlich Männersache. Und so studierte das Mädchen kurzerhand Chemie.

Eine Vorfahrin von Anna Marie Frischauf ging bei keinem geringeren als Sigmund Freud in die Lehre. Quelle: Foto: Archiv S. Fischer Verlag

Geprägt hatte sie besonders ihre Großmama, Marie Pappenheim, eine in Österreich bekannte Künstlerin: 1906 veröffentlichte Schriftsteller Karl Kraus vier Gedichte von ihr in der Zeitschrift „Fackel“. Arnold Schönberg stieß auf ihre Texte und bat sie um ein Opernlibretto. 1909 schrieb sie für ihn das Monodram „Erwartung“, das am 6. Juni 1924 uraufgeführt wurde. Schönberg malte ein Porträt von ihr.

Die besonders prägende Großmama

Marie Pappenheim studierte Medizin an der Universität Wien und war dort eine der ersten Doktorandinnen. 1918 heiratete sie den Jugendpsychiater Hermann von Frischauf, mit dem sie eine Praxis eröffnete. Ein Jahr später trat sie der Kommunistischen Partei Österreichs bei, ihre politische Tätigkeit brachte sie in Haft. 1928 war sie Mitbegründerin der „Sozialistischen Gesellschaft für Sexualberatung und Sexualforschung“.

Lena Thalheim ist die Leiterin der Landesmusikakademie mit Sitz in Colditz. Quelle: privat

Hermann war zwischen 1938 und 1940 in Buchenwald interniert und starb 1942 an den Folgen der Lagerhaft. Genau wie ihre Geschwister war Marie vor dem Austrofaschismus emigriert, während ihre Nichte Else noch bis 1938 blieb und eine Ausbildung bei Sigmund Freud am Wiener Psychoanalytischen Institut machte. „Die Praxis von Hermann Frischauf war im städtischen Telefonbuch unmittelbar hinter der von Freud zu finden“, bemerkt Hans Lehrach.

Amerikaner mit ausgeprägtem Kunstsinn

Seine Eltern lernten sich beim Chemie-Studium in Wien kennen. Gemeinsam gingen sie ans Max-Planck-Institut nach Göttingen, wo sie Freunde fürs Leben fanden. Einer von ihnen: Calvin Arneson, wissenschaftlicher Mitarbeiter aus den USA. „Er war begeisterter Klavierspieler“, erzählt Hans Lehrach: „Arneson war es auch, der sich den besagten Steinway-Flügel kaufte.“ Als er 1979 nach Amerika zurückging, vertraute er Anna Marie den Flügel zum Freundschaftspreis an.

So sieht es aus – das gute Stück, das am 10. Oktober feierlich übergeben wird. Quelle: privat

Anna Marie und ihr Mann, er hieß wie der Sohn ebenfalls Hans, waren zu der Zeit bereits wieder in Deutschland. Nach kurzer Episode an der Universität Harvard beschäftigten sie sich ab 1978 am Europäischen Molekularbiologischen Laboratorium in Heidelberg vor allem mit Genetik. Den Flügel hielt Anna Marie Frischauf seitdem in Ehren. Er begleitete sie auch auf ihrer nächsten Station in London.

Kleine konzertante Einweihungsfeier

1999 übersiedelte sie nach Salzburg und nahm an der dortigen Uni eine Professur an. Auch in ihren letzten Jahren, begleitet von einer fortschreitenden Demenzerkrankung, kämpfte sie weiter für das, woran sie glaubte. Sie kletterte auf Berge und ließ kaum ein Konzert sausen. „Wir alle liebten ihren schelmischen Humor, ihre Art, uns in Diskussionen herauszufordern und unsere Seelen mit ihrem Klavierspiel zu berühren“, erinnert sich ihr Sohn.

Die Colditzer Akademie gilt als Talenteschmiede nicht nur des sächsischen Musikernachwuchses. Quelle: Thomas Kube

Nun steht der Flügel auf Schloss Colditz. Lena Thalheim, die Leiterin des Kunsthauses, plant bereits eine kleine konzertante Einweihungsfeier in ihrer sächsische Landesmusikakademie. Wenn die Erben den Steinway als Dauerleihgabe offiziell überreichen, werden die zurückliegenden über 100 Jahre Familiengeschichte lebendig. Termin soll der 10. Oktober sein. Aus Anlass des einjährigen Todestages von Anna Marie Frischauf.

Von Haig Latchinian