Grimma

Erfolg für die Nummer 30: Bei der 30. Auflage der Sparkassen-Classics „Rund um das Muldental“ gingen am Sonntag rund 450 Radfahrerinnen und Radfahrer aus allen Altersklassen an den Start. „Das Wetter ist perfekt, nicht zu heiß und nicht zu kalt, und vor allem kein Regen“, freute sich Mario Langer vom Veranstalter RSG Muldental Grimma.

Tapetenwechsel in Grimma

Die Veranstaltung war die letzte auf dieser Strecke. „Wir planen einen Tapetenwechsel“, so Langer. Noch sei die neue Strecke in der Planungsphase, denkbar seien Runden in Grimma selbst oder in der ländlichen Umgebung. „ Grimma passt immer, denn die Unterstützung ist hier groß, Grimma kann man daher schon als Sportstadt bezeichnen.“ Rund 70 Helfer waren am Rand der Strecke im Einsatz, viele davon gehören gar nicht zum Rad-Verein. „An jeder Kreuzung und an jeder Einfahrt muss ein Posten aufpassen“, erklärte Langer. „So ein Rennen mit Vollsperrung gibt es nicht so oft, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal.“ Heiko Zöttler war einer der Posten. Manchmal musste er ein Machtwort sprechen, wenn Radfahrer Absperrungen ignorierten. „Die haben alle ihren eigenen Kopf und sind sehr aufgeregt. Aber das kenne ich von meinen radfahrenden Kindern.“

Zur Galerie Rund 450 Radfahrerinnen und Radfahrer aus allen Altersklassen waren am Start. Die Strecke war durchaus anspruchsvoll.

Die Strecke verlangte von den Fahrern alles ab. Der zwölfjährige Bastian war sichtlich geschafft. „Unterwegs ist mir die Kette abgesprungen, ein Passant hat mir aber gleich geholfen. Aber das kostete mich einiges an Plätzen“, so der Leipziger, der für den RFC Markkleeberg an den Start ging. Seit sechs Jahren fährt er aktiv. „Das Schönste für mich ist die Geschwindigkeit, bis zu 60 Kilometer pro Stunde sind möglich. Heute aber nicht, dafür gibt es zu viele Kurven.“

Strecke ist anspruchsvoll

Der Chemnitzer Leonidas Rekowski ging erstmals in der Altersklasse U 13 an den Start. „Radfahren ist sehr entspannend, da kann ich auch mit Freunden unterwegs sein“, sagte der Elfjährige. „Am liebsten fahre ich aber auf der Radrennbahn, ohne Gangschaltung, ohne Bremsen, nur mit Rücktritt.“ Leonidas sitzt jetzt das dritte Jahr im Sattel, bei seiner familiären Prägung ist das nur folgerichtig - sein Vater ist Präsident des Teams Erdgas Chemnitz. „Radfahren ist für uns auch ein Familiensport“, erklärte seine Mutter Silvana. „Am Sonntag sind wir ganz in Familie mal 50 Kilometer gefahren. Wir sind schon sehr radsportverrückt.“

Radsport-Ass unterstützt den Nachwuchs

Immer auf Tour ist auch Uwe Beier. Der 52-jährige Chemnitzer war diesmal allerdings nicht am Start. „Wir müssen doch den Nachwuchs unterstützen.“ Keine Frage, dass der Besuch in Grimma gleich mit einer langen Fahrt verbunden wurde. „Eine Strecke sind 60 Kilometer, immer auf der Bundesstraße.“ Das sei nicht ganz ohne. „Die deutschen Autofahrer sind oft sehr aggressiv gegenüber Radfahrern. Die können es nicht ertragen, mal kurz hinter uns herzufahren. Da kommt es dann oft zu gefährlichen Überholmanövern.“ Thomas Lippold, Vorsitzender des RSV Chemnitz, hatte als einer der mitgliederstärksten Radvereine Sachsens 21 Aktive am Start. „Mit den Grimmaern sind wir freundschaftlich verbunden, unsere Sommer- und Wintertrainingslager für de Nachwuchs machen wir gemeinsam.“

Frisch umgestiegen ist die zehnjährige Luise. „Ich trainiere erst seit September, drei Jahre lang war ich beim Judo“, verriet die Leipzigerin, die nun für den SC DHfK im Sattel sitzt. „Beim Judo waren wir viel zu wenige Mädchen, und es war ja nur drinnen. Jetzt bin ich beim Training immer an der frischen Luft. Den Umstieg habe ich nicht bereut.“ Radsport lasse sich wunderbar mit gemeinsamen Ausflügen kombinieren, betonte ihr Vater Jens: „Jetzt im Sommer fahren wir dann auch mal auf ein Eis hinaus.“

Von Bert Endruszeit