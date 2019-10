Ein seltenes Paar: Trebsener feiern Gnadenhochzeit

Trebsen/Seelingstädt

Anitta Borter und Gerhard Borter haben am Reformationstag vor 70 Jahren geheiratet haben. Zur sogenannten Gnadenhochzeit kam auch Tochter Katrin Hoidis-Panke ins Seniorenpflegeheim Seelingstädt.

Nach Kriegsgefangenschaft traf ihn die Liebe

Gerhard Borter war damals, im Jahr 1949, aus der ägyptischen Kriegsgefangenschaft endlich nach Deutschland zurückgekehrt. Seine Eltern betrieben in Nerchau einen Molkereiwarenladen und auf dem Marktplatz der Kleinstadt sind sich Anitta und Gerhard das erste Mal begegnet. "Es war Liebe auf den ersten Blick" sagt die heute 92-Jährige. Dennoch bedurfte es eines Freundes von Gerhard. Er lud beide zu sich ein und verkuppelte die Frischverliebten damit erst richtig. Als die beiden Jubilare das erzählen, müssen sie heute noch schmunzeln.

Noch im Jahr 1946 zog das frischgetraute Ehepaar dann aber nach Trebsen auf die andere Seite der Mulde. Dort baute der Elektromeister sich eine Werkstatt auf und beschäftigte auch mehrere Angestellte. Ursprünglich betrieben die Borters nebenbei sogar noch einen Verkaufsladen für Lampen und Zubehör. Den mussten sie aber alsbald aufgeben, weil die Arbeit in der Elektrofirma überhand nahm. Immerhin war Ehefrau Anitta noch selber berufstätig – als Sprechstundenschwester bei Dr. Fritzsche in Nerchau, später dann der Poliklinik in Grimma.

Zwei Kinder, sieben Enkel, fünf Urenkel

Gleich 1949 kam auch das erste Kind – Sohn Volker, erst 1961 folgte dann Tochter Katrin. Gerhard Borter hatte sich zum Sohn noch eine Tochter gewünscht. „Wir hatten eine schöne und gut behütete Kindheit“, hob Tochter Katrin ausdrücklich hervor. Sie sei sowohl bei Hobbys als auch bei der Berufsausbildung immer unterstützt worden. „So konnte ich auch Unterstufenlehrerin und Heimerzieherin werden, obwohl meine Eltern als Selbstständige damals nicht ins sozialistische Bild der DDR-Regierenden passten.“

Letzter Umzug ins Seniorenheim Seelingstädt

Ihre beiden Kinder brachten den Borters sieben Enkel und mittlerweile fünf Urenkel in die Familie. Ein schwerer Schicksalsschlag waren dagegen mehrere Schlaganfälle, die Gerhard Borter ereilten. Der letzte vor fünf Jahren mit damals 90 Jahren. Seitdem fällt das Sprechen schwer und die Fortbewegung ist nur noch im Rollstuhl möglich.

Deshalb sind sie Mitte dieses Jahres dann auch endgültig ins Pflegeheim gezogen. „Hier fühlen wir uns auch echt wohl und das Personal ist sehr zuvorkommend“, sagt Anitta Borter. Und da beide Kinder nur unweit entfernt in Grimma-Hohnstädt wohnen, sei auch von dort immer schnelle Hilfe möglich.

Von Thomas Kube