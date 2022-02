Einbrecher beim Technischen Hilfswerk in Grimma

Grimma

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände des Technischen Hilfswerkes in Grimma in der Hengstbergstraße.Sie brachen mehrere Container und ein Fahrzeug auf. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie diverse Werkzeuge und technische Geräte. Der Einbruch soll zwischen Mittwochabend und Freitagmittag in der vergangenen Woche passiert sein. Der Stehl- und Sachschaden könne noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls wurden aufgenommen, hieß es weiter.

Von lvz