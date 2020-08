Einbrecher demontieren in Grimma Teile der Heizung

Grimma

Eine Woche Abwesenheit nutzten Einbrecher im Grimmaer Ortsteil Förstgen aus. Den Angaben der Polizei zufolge waren sie in der Zeit vom 9 bis 16. August in den Keller eines Einfamilienhauses eingebrochen. Dort stahlen sie die Wasseruhr, eine unbekannte Menge an Heizöl sowie diverse Bauteile des Heizofens. Infolgedessen funktionierte die Wasserpump- und Heizanlage nicht mehr.

Der Stehlschaden wurde mit einer mittleren vierstelligen Summe beziffert. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 1.000 Euro. Das geschädigte Ehepaar erstattete Anzeige. Beamte der Kriminalpolizei ermitteln wegen des besonders schweren Diebstahls.

Von LVZ