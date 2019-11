Grimma/Wurzen

An gleich drei Orten im Muldental machten Diebe am Wochenende lange Finger. In der Nacht zum Sonnabend traf es eine Arztpraxis in der Grimmaer Kreuzstraße. Hier hebelten Unbekannte die Eingangstür auf und ließen einen Laptop mit Patientendaten mitgehen sowie Bargeld. Der Schaden bewegt sich im vierstelligen Bereich.

Einbrecher im Wurzener Ortsteil Burkartshain

Im Wurzener Ortsteil Burkartshain drang ein Täter am Samstag gegen 18 Uhr in eine Wohnung ein. Um sein Tun zu verbergen, ließ er die Jalousien herunter, was jedoch der Wohnungseigentümer vom Garten aus bemerkte. Der ertappte Eindringling bedrohte daraufhin den Wohnungsinhaber mit einer Waffe und flüchtete mit Schmuck.

Diebstahl in Wurzener Einfamilienhaus

An Türen und Fenstern scheiterten hingegen die Einbrecher, die es am Samstag auf ein Einfamilienhaus im Wurzener Orchideenweg abgesehen hatte. Der hinterlassene Sachschaden ist aber auch hier vierstellig.

Von LVZ/gap