Colditz

Unbekannte öffneten am Wochenende gewaltsam eine Tür eines Einfamilienhauses in Colditz und gelangten so durch den Keller ins Erdgeschoss. Dort brachen eine weitere Tür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Zimmer.

Sie stahlen nach erstem Überblick Bargeld sowie eine Soundbar. Der Eigentümer hatte beim Betreten seines Hauses den Einbruch bemerkt und sofort die Polizei in Kenntnis gesetzt. Ob und was noch gestohlen wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen von Kripobeamten des zuständigen Reviers.

Von LVZ/gap