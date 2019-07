Colditz/Podelwitz

Offenbar in der Nacht zu Montag hat sich ein Unbekannter am Wasserschloss Podelwitz zu schaffen gemacht. Er riss zunächst ein Stahlgitter heraus und öffnete dann gewaltsam das Fenster. So gelangte er in den Gastraum, welchen er ebenso durchsuchte wie noch andere Räumlichkeiten.

Danach brach er im ersten Obergeschoss die Tür zu einem Büro auf, durchwühlte alles, öffnete gewaltsam mehrere Kassen und stahl daraus Bargeld in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe. Der Pächter der Einrichtung erstattete Anzeige. Die Höhe des Sachschadens wurde auf etwa 1000 Euro beziffert. Kripobeamte haben die Ermittlungen aufgenommen.

