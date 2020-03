Grimma

Unbekannte sind Freitagnacht in die Schwimmhalle in der Vorwerkstraße in Grimma eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brachen sie dabei mehrere Büros, Schränke und Automaten auf. Neben Bargeld wurde eine Kasse, ein Laptop sowie weitere Geräte gestohlen.

Es entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro – dazu kommt ein Stehlschaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahl.

Von hgw