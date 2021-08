Grimma/Colditz

Der 13. August 1961 – für den preisgekrönten Grimmaer Fotografen Gerhard Weber (81) ein besonderer Tag: Als in Berlin die Teilung in Ost und West zementiert wurde, lernte er in Waldheim seine spätere Frau Brigitte (77) kennen. Im Ferienlager für Kinder von Angehörigen der Volkspolizei wurde Weber als Helfer eingesetzt. Dabei arbeitete er auch mit „Gitti“ zusammen. Die hübsche Lehrerstudentin absolvierte ihr Praktikum.

Nachtwache im Ferienlager

Der Mauerbau hatte auch Konsequenzen fürs Waldheimer Ferienlager. „Weil man Provokateure vermutete, mussten wir das Objekt fortan nachts bewachen“, erinnert sich Weber, Transportpolizist in Altenburg. In die Nachtwache teilte er sich mit sieben weiteren Polizisten – der Grund für den Spruch aus Kindermund: „Nachtwächter, Nachtwächter, ohne ,N’ haben wir acht Wächter“, schmunzelt Brigitte Weber.

Gerhard Webers erste Fotoarbeiten. Hier im Ferienlager Waldheim, wo er im August 1961 seine spätere Ehefrau Brigitte kennen lernte . Quelle: Repro: Thomas Kube

Doch wie kam Schöngeist Weber ausgerechnet zur Polizei? „Ich war 17 und hatte den für mich ungeliebten Beruf des Spitzendrehers erlernt. Eines Tages kam die Kasernierte Volkspolizei in unsere Fabrik und warb junge Männer an. Ich meldete mich, wollte einfach nur weg.“ Tatsächlich fing er bei der Transportpolizei an. Er verpflichtete sich für sechs Jahre, weil er Kriminaltechnik studieren wollte.

Weber und die Westverwandtschaft

Doch daraus wurde nichts. Seit dem Tag des Mauerbaus war Webers Kaderakte nicht mehr astrein. Seine Cousinen und Onkel lebten in Westberlin. Geboren wurde Weber in Kreuzberg. Der Vater fiel 1944 in Russland. Daraufhin holte die Großmutter die Familie nach Thüringen. Glück im Unglück: Vier Wochen später wurde das Haus in Berlin beim Fliegerangriff schwer getroffen und brannte aus.

Brigitte und Gerhard Weber zur Vernissage der Ausstellung „Die Leute vom Dorf Erlln“ im Jahr 1985. Quelle: Repro: Thomas Kube

Über Nordhausen ging es für die Familie nach Gößnitz und weiter nach Altenburg. Dort besuchte Gerhard Weber die Schule, spielte Fußball und wurde Transportpolizist: „Rückblickend war der 13. August 1961 für mich persönlich ein Glückstag. Zum einen wegen Gitti, zum anderen, weil mir dadurch die Sache mit dem Kriminaltechniker erspart blieb. Außerdem kam ich so ins schöne Muldenland.“

Muldental wird neue Heimat

1963 heiratete Weber seine Brigitte, die aus Colditz stammt. Brigittes Mutter, eine begnadete Köchin, richtete das Festessen aus. Sie war glücklich über 23 Stück Butter, die das junge Paar bei sich hatte. „Wir bekamen die Butter, damals noch Mangelware, als Abschiedsgeschenk von der Wirtschaftsleiterin des Waldheimer Ferienlagers“, erinnert sich Brigitte, die zusammen mit Gerhard die Ferienkinder weiter freiwillig betreut hatte.

Gerhard Weber im Jahr 2015 während eines Ostseeurlaubs in Zingst. Quelle: Repro: Thomas Kube

In Waldheim finden zwei Menschen für immer zusammen, in Berlin werden Tausende auf Jahrzehnte entzweit. Für Weber bedeutet der 13. August 1961 nicht nur Licht, sondern auch Schatten: Denn die, wie er sagt, unsägliche Mauer machte es auch ihm lange unmöglich, seine Lieben zu treffen. Weber bewies beizeiten seine künstlerische Ader. Als Polizist trat er in der Kabarettgruppe auf. Und er schoss Fotos für die Kompanie.

Bildreporter für die LVZ

1964 startete Weber im Grimmaer Kulturhaus durch und gründete eine Fotogruppe. Bald darauf arbeitete er als Bildreporter für die LVZ. Als IM hatte er Stasi-Kontakt. Es sei der größte Fehler seines Lebens gewesen, bekannte er später. Begonnen hatte alles mit einem Landschaftsbild, geknipst in der Nähe der sowjetischen Garnison. Ein Tabubruch. Das Mielke-Ministerium habe ihm halb gedroht und ihn halb überredet...

1988, zu der Zeit schon freischaffend, durfte er das erste Mal nach Westberlin. Er nutzte eine Familienfeier, um Bilder von der Westseite der Mauer zu machen. Im Folgejahr fiel die Mauer. Als Fotograf begleitete Weber in jenen Tagen keinen geringeren als den bekannten Historiker, Russlandexperten und Buchautoren Wolfgang Leonhard (Die Revolution entlässt ihre Kinder).

Bei der Flut 2002 hatten der bekannte Grimmaer Fotograf Gerhard Weber und seine Frau Brigitte fast alles verloren. Quelle: Volkmar Heinz

Der 13. August habe ihn und Brigitte auch in der Folge nie losgelassen: „Am 13. August 1994 starb Gittis Vater Karl. Beim Hochwasser am 13. August 2002 wurde unsere Wohnung in Grimma überflutet.“ Wie er diesmal den 13., noch dazu einen Freitag, begeht? Weber: „Da bekommen wir Besuch vom Fotografen-Ehepaar Angelika und Frank Schenke. Frank hat Geburtstag.“

Von Haig Latchinian