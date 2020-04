Eins Energie steigt bei den Stadtwerken Grimma ein

Grimma

Seit Monaten wurden in Grimma und Chemnitz die Fäden gezogen, wurde hinter verschlossenen Türen vermutlich auch kontrovers debattiert. Jetzt stehen die entscheidenden Beschlüsse an. Wenn der Stadtrat Grimma am 30. April zu seiner nächsten Sitzung zusammen kommt, soll er die Weichen stellen für eine massive Neuausrichtung der im Jahr 2013 gegründeten Stadtwerke Grimma GmbH (SWG).

Chemnitzer Unternehmen soll 49 Prozent bekommen

„Wir wollen die Chemnitzer Stadtwerke ins Boot holen“, so Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) gegenüber der LVZ. Das Unternehmen nennt sich „ eins energie in sachsen GmbH & Co. KG“ und soll ab 1. Juli 49 Prozent der Geschäftsanteile an der Mulde halten. Grimma bleibt der Mehrheitsgesellschafter. Das Stammkapital der Stadtwerke Grimma soll auf 50.000 Euro erhöht werden, 24.500 Euro dieser Summe wird die „eins“ halten. Zugleich sollen die Chemnitzer für eine kräftige Kapitalerhöhung bei der SWG sorgen. Vereinbart ist eine Zuzahlung ins Eigenkapital der Stadtwerke in Höhe von 1.778.980 Euro auf dann mehr als 3,2 Millionen Euro.

Die Stadträte sollen dem Abschluss der Beteiligungsvereinbarung zwischen der Stadt Grimma und der Eins Energie ebenso zustimmen wie der Kapitalerhöhung sowie dem Abschluss eines Konsortialvertrages und der Änderung des Gesellschaftervertrags.

Ziel: schlagkräftiger Energieversorger

Mit dem Einstieg der Chemnitzer als Juniorpartner soll in Grimma ein schlagkräftiger Energieversorger entstehen. Bislang sind dem eher kleinen kommunalen Unternehmen mit gerade mal vier Beschäftigten Grenzen gesetzt. Trotz Kundenzuwachses fehlen Großkunden, gestaltet sich die Weiterentwicklung und der Einstieg in neue Geschäftsfelder schwierig. Mit der strategischen und finanziellen Partnerschaft, die seit einem reichlichen Jahr ins Auge gefasst ist, sollen die Stadtwerke Grimma nun wirtschaftlich auf eine neue Stufe gehoben werden. Rathauschef Berger spricht auch von gemeinsamen Projekten, darunter das Energiemanagement im künftigen Wohngebiet auf dem Rappenberg.

Eins Energie ist mehrheitlich kommunale Firma

Grimma hatte nach einem kommunalen Partner gesucht. Gespräche mit zwei denkbaren Firmen verliefen ohne Ergebnis, in Chemnitz stießen die Muldestädter dann auf offene Ohren. Eins Energie ist ein mehrheitlich kommunales Unternehmen mit den Hauptgesellschaftern Stadt Chemnitz und Zweckverband Gasversorgung Südsachsen (je 25 Prozent), der THÜGA AG (39,9 Prozent) und der EnviaM (9,1 Prozent). Sie ist im Energie- und Netzgeschäft verwurzelt und ebenso in der Wärmeversorgung, Internetangeboten und Elektromobilität unterwegs.

Gemeinsam mit der enviaM betreibt der Kommunale Energieversorger aus Grimma die Netzgesellschaft Grimma GmbH & Co. KG. Der Mitgesellschafter hält an der Tochtergesellschaft ebenfalls 49 Prozent der Anteile.

Stadtrat Grimma hat auch Feuerwehrsatzungen auf Tisch

Der Stadtrat von Grimma kommt am 30. April um 17 Uhr im Rathaussaal zusammen – erneut unter Berücksichtigung der Corona-Regeln. Zu Beginn haben Einwohner die Möglichkeit, Anfragen zu stellen. Danach sollen zunächst überarbeitete Ortsgesetze verabschiedet werden: Feuerwehrsatzung, Feuerwehrentschädigungssatzung und die Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und der Gebührenerhebung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Weitere Tagesordnungspunkte sind die Auftragsvergabe zur Sanierung der Außenanlagen der Grundschule im Süden der Stadt, eine Straßenwidmung und der Beschluss zur vorläufigen Änderungssperre des Bahnhofsvorplatzes. Erst dann folgt das Thema Stadtwerke.

So sind die Stadtwerke Grimma zur Zeit aufgestellt.

