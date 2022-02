Einstellungsstart in Borna: Bundesbehörde Bafa schreibt erste Stellen aus

Landkreis Leipzig/Borna

In Borna entstehen neue Behörden-Arbeitsplätze. Nachdem der damalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Oktober 2021 die Ansiedlung einer Außenstelle des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) in Borna verkündet hatte, wird es jetzt konkret. Die Behörde hat erste Stellenausschreibungen veröffentlicht. Um den Verwaltungs-Standort aufzubauen, werden zu Beginn Referatsleiter, Juristen und weitere Experten gesucht. Mit anderen Worten: das künftige Führungspersonal.

Graichen: Bund löst sein Versprechen im Kohlerevier ein

Landrat Henry Graichen (CDU) freut sich, dass die Pläne der Bundesregierung Gestalt annehmen. Die Bafa-Jobs sind Teil des Versprechens, in den deutschen Kohlerevieren bis zum Jahr 2029 insgesamt 5000 neue Arbeitsplätze des Bundes zu schaffen. Die Entscheidung sieht der Kreischef auch als Beleg, „dass Borna als wettbewerbsfähiger Standort absolut mithalten kann, wenn es um die Ansiedlung von Bundesbehörden geht“.

Von Borna aus wird künftig die Einhaltung des Sorgfaltspflichtengesetz – auch Lieferkettengesetz genannt – kontrolliert. Der Bundestag hatte das Regelwerk erst im Juni vorigen Jahres beschlossen. Die Bornaer Behörde leistet also Aufbauarbeit - startet von Null auf 100.

Bafa-Sprecher: Firmen müssen Menschenrechte einhalten

Das Lieferkettengesetz soll gewährleisten, dass sich große Firmen an die Spielregeln halten. Kinder- oder Zwangsarbeit bei Zulieferern sollen eingedämmt und Umweltzerstörungen verhindert werden. Es gehe darum, dass Unternehmen innerhalb ihrer Lieferketten die Menschenrechte einhalten, so Nikolai Hoberg, Sprecher des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit Hauptsitz in Eschborn bei Frankfurt am Main. „Nicht zuletzt soll es Wettbewerbsgleichheit für die vielen Unternehmen schaffen, für die es selbstverständlich ist, Menschenrechte in ihren Lieferketten zu achten“, ergänzt der Sprecher.

Fläche an der Borna Stauffenbergstraße gilt als ideal

Wo die Mitarbeiter vermutlich ihre Büros beziehen, ist derzeit noch grüne Wiese. Landrat Henry Graichen hatte sich nicht nur für die Ansiedlung im Mitteldeutschen Kohlerevier und speziell in Borna stark gemacht, sondern dem Bund auch ein konkretes Areal auf einem ehemaligen Militärgelände vorgeschlagen. Konkret geht es um das Gebiet zwischen Landratsamt und Bornaer Bahnhof - quasi vor der Haustür der Kreisbehörde. „Die Fläche ist ideal, um hier einen Behördenstandort anzusiedeln.“

In unmittelbarer Nachbarschaft haben die Vorarbeiten für den Neubau des Polizeireviers vor wenigen Tagen bereits begonnen. Auch das Bafa-Personal würde von der infrastrukturell hervorragenden Lage profitieren, meint Graichen. „Die S-Bahn-Anbindung befindet sich direkt vor der Tür. Außerdem ist Borna mittlerweile auch über die Autobahn sehr gut angebunden.“

Bafa sucht für Borna geeignetes Führungspersonal

Bevor ein geplanter Neubau steht, muss sich die Bundesbehörde allerdings erst einmal um geeignetes Führungspersonal kümmern. Denn ein Datum ist unverrückbar: Ab 1. Januar 2023 muss das Lieferkettengesetz umgesetzt, sprich: von Borna aus auch großen Dax-Konzernen auf die Finger geschaut werden. Anfangs gelten die strengen Vorgaben für Unternehmen mit mehr 3000 Mitarbeitern, ab dem Jahr 2024 fallen Firmen mit mehr als 1000 Beschäftigten unter das Menschenrechts-Gesetz. Kleine mittelständische Unternehmen sind von der Regelung nicht betroffen.

Bundesbehörde bereits in Weißwasser vertreten

„Das Bafa ist derzeit dabei, den personellen und organisatorischen Aufbau für die Umsetzung des Gesetzes zu leisten“, erklärt Nikolai Hoberg gegenüber LVZ. Erfahrungen mit dem Aufbau gänzlich neuer Verwaltungsstrukturen konnte die Behörde in Sachsen bereits sammeln. In Weißwasser hat das Bafa bereits Fuß gefasst. Auch hier löste der Bund sein Versprechen ein, Behördenarbeitsplätze anzusiedeln – als Beitrag zum Strukturwandel. In Weißwasser sollen zeitnah mehr als 300 Jobs des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle entstehen. Bereits jetzt werden im Lausitzer Kohlerevier von Bafa-Beschäftigten unter anderem Anträge auf Heizungsumstellungen aus dem gesamten Bundesgebiet bearbeitet. Zudem ist der Standort für die Auszahlung des Anpassungsgeldes an Bergleute zuständig, die durch das Kohle-Aus ihren Job verlieren.

Graichen geht von dreistelliger Zahl an Arbeitsplätzen aus

In Borna geht Landrat Graichen davon aus, dass es nicht bei 60 Stellen bleibt, wobei die Außenstelle nach früheren Angaben auf Borna und das sachsen-anhaltinische Merseburg aufgeteilt werden sollte. „Langfristig rechne ich mit einer dreistelligen Zahl an Arbeitsplätzen“, so Graichen. Der Kreischef zeigt sich zudem zuversichtlich, dass das Bafa bald weiteren Expansionsbedarf hat.

EU plant noch schärfere Vorgaben für internationale Lieferketten

Grund: Die EU legte erst vor wenigen Tagen ihren Entwurf eines Lieferkettengesetzes vor. Demnach sollen künftig bereits Firmen ab 500 Mitarbeitern kontrolliert, ob sie sich an Mindeststandards halten. Werden diese Vorgaben in Deutschland Gesetz, gelten künftig noch strengere Regeln. Dann müssten von Borna aus noch mehr Unternehmen überwacht werden, ob deren Zulieferer in Minen, auf Plantagen oder in Textilfabriken sauber arbeiten.

Von Simone Prenzel