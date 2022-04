Einzelhandel: Bad Lausick schreibt sein Konzept neu

Bad Lausick

Dass der Bad Lausicker Stadtrat ein Einzelhandelskonzept verabschiedete, ist länger als ein Jahrzehnt her. Die Einkaufslandschaft ist längst eine andere. Der Lebensmittelhändler Rewe hat auf dem einstigen Silika-Betriebsgelände neu gebaut, die Drogeriekette Rossmann hat sich in unmittelbarer Nachbarschaft niedergelassen. Lidl ist seit Jahren fort.

Und Neues rückt ins Blickfeld: In dem nördlich des Kurparks von der Kappis-Gruppe entwickelten Generationenpark ist eine größere Einkaufsmöglichkeit immanenter Bestandteil. Höchste Zeit also, das Konzept von 2011 zu aktualisieren.

Konzept für Generationenpark ändern

„Der Generationenpark-Investor hat die Absicht, Einzelhandel hinzubringen. Unser Konzept würde das verbieten. Wir müssen also ran“, sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) vor dem Technischen Ausschuss. Ein Einkaufsmarkt für die neue große Siedlung mit medizinischen und Pflegeeinrichtungen, mit Kindertagesstätte und vor allem mehreren Hundert Wohnungen in Eigenheimen und Mehrfamilienhäusern mache Sinn.

Darüber hinaus sei es ohnehin an der Zeit, die Situation und die Perspektiven des Handels in der Kurstadt neu zu umreißen. Dafür wolle sich die Stadtverwaltung gern externen Sachverstandes bedienen.

Konzept sollte Geschäfte im Zentrum schützen

„Wir wollten damals keine zusätzlichen Supermärkte in der Innenstadt“, blickte Tim Barczynski (Linke) auf die Zeit vor 2011 zurück. Damals hatte sich etwa Lidl bemüht, auf dem Areal der einstigen Kindertagesstätte „Kastanieneck“ an der Leipziger Straße neu und größer zu bauen – ein Vorhaben, das nicht zuletzt am Widerstand aus der Anwohnerschaft scheiterte. Das daraufhin beschlossene Einzelhandelskonzept trug dem Rechnung, verwies Märkte an die Peripherie, um die kleinen Geschäfte im Zentrum besser zu schützen.

Stefan Meißner (AfD) regte an, in die aktuelle Debatte die Geschäftsleute und den Stadtförderverein von Beginn an einzubeziehen. Das sagte der Bürgermeister zu. Aktuell verfüge die Kommune zudem gar nicht über Flächen für eine Erweiterung von Märkten: „Und das Thema Aldi hat sich erledigt.“

Vor einem Jahrzehnt 72 Einkaufsstätten in Bad Lausick

Interessant ist ein Blick auf die Zahlen: 2011 gab es 72 Geschäfte und Märkte mit insgesamt 11 100 Quadratmeter Verkaufsfläche. In ihnen wurden 33 Millionen Euro umgesetzt. Auf die damals noch vorhandenen sechs großen Märkte entfielen 39 Prozent des Gesamtumsatzes. Daten, die zeigen: Der Druck auf den Einzelhandel in der Innenstadt war damals bereits erheblich.

Angesichts des boomenden Internet-Handels, zuletzt getrieben von der Pandemie, hat sich die Situation für die verbliebenen kleinen Händler und Fachgeschäfte weiter verschärft. Zeit also für die kommunale Politik, eine aktuelle Analyse vorzulegen.

Von Ekkehard Schulreich