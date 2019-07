Grimma/Bahren

Im Grimmaer Ortsteil Bahren hat sich mitten im Ort neben dem Brunnen ein Eisvogel auf einem Baumstamm niedergelassen. Für die Bahrener Einwohner gehört der auffällig blau-gelb gefiederte Freund seit einigen Wochen zum Dorfbild.

Bahrener hat Skulptur aus einem Holz geschnitzt

Für Radwanderer und Besucher des Dorfes aber ist der Eisvogel zum Hingucker geworden. Weil der Anblick unglaublich ist, da der Eisvogel von Natur aus sehr scheu ist und Beobachtungen durch den Menschen eine Seltenheit darstellen. Doch zur ganzen Wahrheit gehört, dass hier von einem überdimensionalen Tier die Rede ist, das aus Holz geschnitzt wurde.

Der von Felix Donner geschnitzte Eisvogel sitzt auf einer Tafel, die dem Betrachter eine Lektion in Heimatkunde erteilt. Quelle: Frank Schmidt

Hinter dem Kunstwerk steckt Felix Donner. Der 27-Jährige ist zwar beruflich in der Straßenunterhaltung tätig, pflegt aber eine besondere Nähe zur Mutter Natur im Allgemeinen und zum Holz im Besonderen. Zudem ist er äußerst geschickt im Umgang mit der Kettensäge. Denn die gehörte für Felix zum wichtigsten Schnitzwerkzeug, um den Eisvogel aus einem Baumstamm heraus im Ganzen modellieren zu können.

Fichte in drei Meter Höhe gekappt

Nicht irgendein Baumstamm. In unmittelbarer Nähe zum Dorfbrunnenhaus ragten zwei Fichten gen Himmel, die weichen mussten. Doch diese hatte man nicht unten an der Wurzen abgesägt, sondern in gut drei Meter Höhe gekappt. Aus einem der Stämme ist in den letzten Wochen eben besagter Eisvogel entstanden, aus dem zweiten soll auch noch ein Kunstwerk entstehen. Doch dazu später.

Kettensägenkünstler mit Bezug zur Natur

Denn zunächst ist spannend zu erfahren, wie Felix auf so eine Idee der Dorfverschönerung gekommen ist. „Den Bezug zur Natur und zum Holz habe ich meinem Opa Dieter zu verdanken, er hat mich schon als Kind immer mit in den Wald genommen – das hat mich diesbezüglich geprägt“, sagte der so zum Kettensägenkünstler aufgestiegene Felix.

Außerdem könne er von seinem Grundstück in unmittelbarer Ufernähe der Mulde aus ein Pärchen Eisvögel beobachten. „Daher meine Idee für die Schnitzerei mitten im Dorf, sozusagen als Hommage für den in unserer Region wieder häufiger anzutreffenden Eisvogel“, sagte Felix.

Unikat dank vieler Helfer

Die farbliche Gestaltung übernahmen Felix´s Mutter, Ilka Donner, und Antje Fabian. Zwar sei dieses Exemplar ein absolutes Unikat, jedoch nicht das erste Kunstwerk aus dem Reich der Tiere. So habe er schon Eulen kreiert und auch den Biber in Gestalt des Fabelwesens Meister Bockert geschnitzt. Darüber hinaus probiert er sich auch als Möbelbauer. Gleichwohl er sich seit Jahren als Kettensägenkünstler produziert, sei er immer am Dazulernen, „weil mir nicht alles gleich im ersten Anlauf gelingt“, räumte Felix ein.

Mit solchen handgearbeiteten Holzschildern bekommen Besucher von Bahren den rechten Weg gewiesen. Quelle: Frank Schmidt

Kompromisslos aber ist er in der Auswahl seines Materials. „Für meine Schnitzereien müssen keine Bäume extra gefällt werden. Stattdessen bekommen durch Sturmschäden umgestürzte Bäume von mir ein zweites Leben.“

Zurück zum Dorfbrunnen, wo der Eisvogel von Felix in knapp drei Meter Höhe auf einem Stamm thront, der ebenfalls als deutlich erkennbarer Baum herausgeschnitzt wurde. Und daran wurde eine Holztafel angebracht, die den Verlauf der Mulde als Lebensraum des Eisvogels darstellt. Der Mehrwert dieser Tafel besteht darin, so erklärte Uwe Merkel als deren Schöpfer, dass alle größeren Dörfer und Städte entlang der Mulde namentlich eingefräst worden sind.

Kunstwerk rundet Dorfbild von Bahren ab

Und was wird nun aus dem zweiten Baumstamm? „Mal sehen, ich stelle mir passend zum Brunnen, dessen Umhausung erst kürzlich von Alexander Markwart frisch gestrichen wurde, einen Eimer mit Wasser vor, der gerade ausgegossen wird“, kündigte Felix an. „Damit rundet sich das Dorfbild weiter ab, nachdem wir ja schon neue und kreative Hinweisschilder aus Holz im Dorf aufstellen konnten“, freute sich Ortschaftsratsvorsitzende Rosi Radon.

Von Frank Schmidt