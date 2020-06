Elim-Gemeinde Grimma: Bauprojekt auf der Zielgeraden

Grimma

Mit ihrem Vorhaben, einen attraktiven Veranstaltungssaal zu schaffen, ist die Grimmaer Elim-Gemeinde bereits weit voran gekommen. Die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen der christlichen Glaubensgemeinschaft an der Mulde mussten aber erst einmal abgesagt werden – wegen der Corona-Pandemie.

Das Jubiläum sollte am Wochenende vor Pfingsten begangen werden – mit Persönlichkeiten der Region bei einem Empfang, einem Kinderfest im Park, einem Tag der offenen Tür, einem abendlichen Konzert und einem großen Gottesdienst am Sonntag. Das soll nun im Frühjahr 2021 nachgeholt werden, dann eben zum 21. Geburtstag.

Erstes Domizil in der Leipziger Straße in Grimma

Pastor Rainer Pauliks erinnert, dass zuvor schon ein Hauskreis in Grimma existierte, angeschlossen an die Elim-Muttergemeinde in Leipzig. Auf Initiative der Messestädter wurde daraus im Jahr 2000 eine eigenständige Gemeinde geformt. In den ersten Jahren logierte sie in der Leipziger Straße, wo es aber bald zu eng und zu laut wurde. Auf der Suche nach einem neuen Domizil bot sich die Colditzer Straße 5 an. Die Gemeinde erwarb die Immobilie, die viele Jahre ein Ausflugslokal war und zu DDR-Zeiten zunächst eine HO-Gaststätte und später einen Jugendclub beherbergte. „Im Mai 2003 zogen wir hier ein“, berichtet der 50-jährige Pastor.

Die Elim-Gemeinde in Grimma gibt es jetzt 20 Jahre. Ihr Domizil war einst eine Ausflugsgaststätte. Quelle: Frank Prenzel

Heute zählt die Elim-Gemeinde Grimma, die zum Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden gehört, 65 Mitglieder. Pauliks, der in Schleswig Holstein aufwuchs und in England und Tübingen Theologie studierte, kam 1999 nach Grimma und führt die Gemeinde vom ersten Tag an. Als Seelsorger und als Geschäftsführer (gemeinsam mit Uwe Killisch) kümmert er sich als einziger Angestellter der Gemeinde um alle Belange.

Umbau des Raumes kostet 65.000 Euro

Dazu gehören die Bauvorhaben. Schon in den ersten Jahren nach dem Erwerb des Gebäudes „wurde massiv saniert und umgebaut“, berichtet Pauliks. Vor zwei Jahren sei dann der Entschluss gefasst worden, die Arbeiten zu vollenden. Kernstück dabei ist der etwa 100 Quadratmeter große Saal, der bis zu 100 Plätze bieten wird. Der Ausbau kostet rund 65.000 Euro, die die Gemeinde mit Spenden und einem Kredit aufbringt. Pauliks spricht von einem multifunktionalen Raum, ausgestattet mit moderner Technik. Sie erlaubt auch die digitale Übertragung von Gottesdiensten – so wie in den Corona-Wochen der letzten Zeit.

Die Grimmaer Elim-Gemeinde schafft sich einen Veranstaltungssaal. Pastor Rainer Pauliks schaut auf die Pläne. Quelle: Frank Prenzel

Die Decke des hohen Raumes wurde bereits in der Phase nach dem Erwerb des Gebäudes eingezogen. Auf Basis eines neuen Bauantrages, der auch den Umbau der einstigen Bar im Keller zum Jugendraum beinhaltet, nimmt der Veranstaltungssaal nun seine gewünschte Gestalt an. Am 8. Juni etwa wird die Fußbodenheizung eingebaut. Die Gemeinde kauft sich für ihr künftiges Schmuckstück sowohl neue Technik als auch neue Stühle. Pauliks denkt, dass die Arbeiten nach den Sommerferien beendet sind. Und er betont, dass die Gemeinde den imposanten Saal künftig auch für Veranstaltungen vermietet.

Blick in den Jugendraum der Elim-Gemeinde Grimma, die es seit 20 Jahren gibt. Der wird nun im Keller eingerichtet. Quelle: Frank Prenzel

Angegliedert wird ein Mutter-Kind-Raum, in dem durch eine Glasscheibe hindurch das Geschehen im Saal verfolgt werden kann. Die bislang eher provisorische Cafeteria wird parallel zum großen Bauprojekt schick gemacht. „Höhepunkte des Gemeindelebens sind eher die erstmal unscheinbaren Ergebnisse“, betont Pauliks und meint zum Beispiel die charakterliche Entwicklung von Menschen.

In den ersten Jahren Gottesdienste auf Grimmaer Sportplatz

Der Theologe erinnert sich aber auch an zahlreiche Ereignisse in den zwei Jahrzehnten. In den ersten Jahren wurde der Gottesdienst hin und wieder auf den Sportplatz im Süden der Stadt verlegt, fanden sogar Musik-Festivals statt. Seit einigen Jahren veranstaltet die Gemeinde in den Winterferien das sogenannte Mad-Camp für 12- bis 17-Jährige aus den sächsischen Elim-Gemeinden; in diesem Jahr trafen sich die jungen Christen im Naunhofer Haus Grillensee. Und die Pfadfinder unter Leitung seiner Frau Janita, die momentan rund 25 Teilnehmer zählen, kommen aller 14 Tage zusammen.

Zu den Höhepunkten zählt der Pastor auch die Lobpreis-Gottesdienste und den jährlichen Alpha-Kurs. Hauptaugenmerk sei es, so Pauliks, die christliche Botschaft nahe zu bringen und den Glauben zu leben.

