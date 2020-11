Endlich Baustart für Wohnstätte in Bad Lausick

Bad Lausick

Mit dem Neubau ihrer Sozialpädagogischen Wohnstätte in Bad Lausick beginnen wollte die AWO-Senioren- und Sozialzentrum gGmbH Sachsen-West bereits im Frühjahr 2019. Doch dann stellte sich heraus: Die Baukosten waren aufgrund des langen Planungszeitraums erheblich gestiegen. Statt der veranschlagten 2,3 Millionen Euro würde die moderne Heimstatt für chronisch psychisch Kranke nun 3,2 Millionen Euro kosten. Die Fördersumme beträgt circa 1,85 Millionen Euro, sagt Leiterin Manuela Bauersachs. Inzwischen gelang es, die Finanzierungslücke zu schließen. Jetzt hebt ein Bagger die Fundament-Grube aus.

Nachbarschaft wird zu Richtfest eingeladen

„Wir freuen uns sehr, dass es endlich losgeht“, sagt Leiterin Manuela Bauersachs. Das Wir schließt die aktuell 33 Bewohner des einstigen Kinderheim-Gebäudes und das Mitarbeiter-Team ein. Auf den symbolischen Spatenstich habe man Corona-bedingt verzichtet. „Wenn es möglich ist, wollen wir dann aber zum Richtfest im nächsten Jahr einladen.“ Nicht nur Vertreter des sächsischen Sozialministeriums, das die Investition fördert, und den Kommunalen Sozialverband, sondern auch die Menschen aus der Nachbarschaft: „Wir wissen, dass das Bauen Erschwernisse mit sich bringt, und bitten um Verständnis dafür.“

Therapiemöglichkeiten verbessern sich

Der Neubau, der 32 Menschen – ausschließlich in Einzelzimmern, die zu vier Wohngruppen zusammen gefasst sind – Platz bietet, macht nicht nur das Wohnen schöner. „Vor allem geht es um optimale Therapiemöglichkeiten. Denn unsere Aufgabe ist es ja, die Bewohner zu einer möglichst eigenständigen Lebensführung zu befähigen“, sagt Bauersachs. Das sei in dem seit den neunziger Jahren genutzten, nicht barrierefreien und technisch verschlissenen Altbau nur eingeschränkt möglich. Die Bewohner im Alter zwischen 18 und 76 Jahren stammen aus ganz Sachsen. Auf dem Gelände der Wohnstätte gibt es in einem separaten Gebäude zudem eine Außenwohngruppe mit elf Plätzen. Weitere deutlich selbstständigere 20 Frauen und Männer sind in eigenen Wohnungen in Bad Lausick und Umgebung untergebracht und werden dort ambulant betreut.

Altbau wird abgerissen, Garten neu gestaltet

Mehr als 16 000 Quadratmeter groß ist das Grundstück, das die AWO an der Erich-Weinert-Straße nutzt. Mit der Stadt Bad Lausick gibt es einen Erbbaupachtvertrag. Der Neubau findet im südlichen Teil des Areals Platz. Um Baufreiheit zu schaffen, mussten zahlreiche Bäume weichen. Allerdings soll das grüne Areal nach der Inbetriebnahme nach hinten erweitert werden, denn das aktuell genutzte Wohnstätten-Gebäude wird abgerissen; so steht es in der Baugenehmigung. „Für die Bewohner ist es wichtig, dass sie auf dem Grundstück bleiben können", so die Leiterin. Was neben dem Haus der Außenwohngruppe von der Altsubstanz bleibt, ist die Kräutermanufaktur. Untergebracht ist diese Therapieeinrichtung in der historischen Kolonade.

Regionale Firmen bauen

Ziel ist es, den Neubau bis zum Frühling oder Sommer 2022 fertig zu stellen. Den Hoch- und Tiefbau übernimmt das Rochlitzer Unternehmen HTB. Für die anderen Arbeiten konnten in erster Linie ortsansässige Unternehmen gewonnen werden. Gebaut wird ohne Keller. Aufgrund der komplizierten Bodenbeschaffenheit ist eine spezielle Gründung notwendig.

