Energiesparende Beleuchtung: Finanzspritze für Kommunen im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

EnviaM und Mitgas unterstützen in diesem Jahr 129 Energiesparprojekte in Kommunen in 20 Landkreisen in ihrem Versorgungsgebiet. Der „Fonds Energieeffizienz Kommunen“ (FEK) der Energiedienstleister beinhaltet 2021 rund 330 000 Euro, teilten die Unternehmen mit. Damit könne eine Energieeinsparung von etwa 737 000 Kilowattstunden Strom und Gas sowie von 284 Tonnen CO2 erreicht werden. Von der Gesamtsumme entfallen 43.000 Euro auf Kommunen im Landkreis Leipzig. In der Region erhält:

Colditz 4.000 Euro für die Erstellung eines Energiekonzeptes für das Rathaus

Frohburg 5.000 Euro für den Einbau von Erdgas-Brennwerttechnik im Gemeindezentrum Tautenhain sowie 1.000 Euro für den Umbau der Sicherheitsbeleuchtung auf LED in der Kita „Spatzennest“

Markkleeberg 5.000 Euro für den Einbau von Erdgas-Brennwerttechnik inklusive Solarthermie in der Sporthalle Großstädteln sowie 1.000 Euro für den Neubau beziehungsweise Umbau einer LED-Straßenbeleuchtungsanlage in der Wachauer Straße

Bad Lausick 3.000 Euro für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in der Parkstraße

Belgershain 3.000 Euro für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED im Ortsteil Köhra

Geithain 3.000 Euro für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED im Ortsteil Mark Ottenhain

Lossatal 3.000 Euro für die Montage von Lichtmasten für Solarleuchten und Mastansatzleuchten mit Solartechnik im Waldbad Mark Schönstädt

Machern 3.000 Euro für den Umbau der Beleuchtung auf LED in den Räumen des Sportparks Tresenwald

Markranstädt 5.000 Euro für den Umbau der Beleuchtung auf LED auf den Fluren des Schulkomplexes der Oberschule und des Gymnasiums

Naunhof 3.000 Euro für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED im Ortsteil Lindhardt

Parthenstein 3.000 Euro für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in der Straße Am Sportplatz

Pegau 1.000 Euro für den Umbau der Beleuchtung auf LED in der Turnhalle der Kita „Sonnenschein“ in Kitzen

Seit 2007 haben EnviaM und Mitgas bereits 2131 Energieeffizienzprojekte in ihrem Versorgungsgebiet mit über 4,7 Millionen Euro gefördert. Das bedeutet eine Energieeinsparung von rund 23,4 Millionen Kilowattstunden Energie und über 22,2 Millionen Tonnen CO2. Alle Kommunen im Grundversorgungsgebiet von EnviaM und Mitgas können je einen Antrag für die finanzielle Förderung von Energiesparmaßnahmen in den Bereichen Strom oder Gas stellen und bei ihrem Kommunalbetreuer einreichen. Eine Jury aus je vier kommunalen Vertretern und aus vier Vertretern von EnviaM und Mitgas entscheidet über die Bewilligung. Die Förderung kann entsprechend der Einwohnerzahl bis 6000 Euro betragen.

Die Antragstellung für 2022 ist ab sofort möglich und erfolgt digital über das Kommunal-Portal www.enviaM-Gruppe.de/kommunalportal.

Von lvz