Enger Zeitplan für Sanierung der Oberschule in Colditz

Colditz

Der Beginn des zweiten Sanierungsabschnitts an und in der Colditzer Sophien-Oberschule steht unmittelbar bevor: Nach der abgeschlossenen Dachsanierung und der unmittelbar vor dem Abschluss stehenden Neugestaltung der Fassade samt Anbau eines Aufzugs zur barrierefreien Erschließung des Gebäudes nimmt sich die Stadt jetzt des Innenbereiches an.

„Wir haben seitens des Freistaates Sachsen entsprechende Fördermittel in Aussicht gestellt bekommen, um das Vorhaben zügig beginnen zu können. Zudem wurde uns bereits per Bescheid der sogenannte förderunschädliche vorzeitige Baubeginn bestätigt“, informiert Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos). Die aktuelle Kostenschätzung, welcher auch der Fördermittel-Antrag zu Grunde läge, würde von rund 2,6 Millionen Euro ausgehen. Damit beliefen sich die Gesamtinvestitionskosten für beide Bauabschnitte auf rund 3,5 Millionen Euro.

Mehr als sportlicher Zeitplan

Bei der zeitnah beginnenden Innensanierung der Bildungsstätte in der Schulstraße wird kaum ein Stein auf dem anderen gelassen. Laut dem Rathauschef wird die Erneuerung der Heizungsanlage sowie der elektrischen Leitungen den größten Teil der Maßnahme einnehmen. Darüber hinaus würden die Decken sowie die Fußböden erneuert.

Zeit ist bei dieser Maßnahme im wahrsten Wortsinn Geld. Denn bereits Ende August des nächsten Jahres müssen die Arbeiten dem Colditzer Stadtchef zufolge abgeschlossen sein, was dieser „mehr als sportlich“ bezeichnet. „Wir gehen mit diesem engen Zeitplan durchaus ein Risiko ein. Aber die Chancen, die Fördermittel zeitnah wieder zur Verfügung gestellt zu bekommen, sind nicht wirklich gut“, so Zillmann. Daher nehme die Stadt die Herausforderung an. Meistere man sie, werde die Kommune zum Schuljahresbeginn 2022/23 eine komplett sanierte Oberschule in ihrem Stadtzentrum haben.

Von Roger Dietze