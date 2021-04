Belgershain

Aufregung herrscht im Garten von Siegfried Mehlhorn aus Belgershain. Massen an Stockenten kommen dieser Tage in den Brutkisten zur Welt, mit denen er seinen Teich bestückt hat. Die meisten Jungtiere jedoch, so vermutet er, verlieren binnen kurzer Zeit ihr Leben. Auf seine Frage, wie das vermieden werden kann, kommt vom Naturschutz eine eindeutige Antwort.

„Voriges Jahr sind bei mir 69 Küken geschlüpft , diesmal werden es möglicherweise noch mehr“, vermutet Mehlhorn. „Noch nie zuvor hat es hier so viel Betrieb gegeben. Zwei der fünf Brutkisten sind sogar doppelt belegt. Enten zogen ein und legten Eier, daraufhin drängten sich weitere Paare hinein und legte welche dazu. Da flogen natürlich erst einmal ordentlich die Federn.“

Siegfried Mehlhorn baut Nisthilfen

Der 80-Jährige sah sich gezwungen, kurzerhand ein sechstes Entenhaus zu bauen. „Wahrscheinlich finden sie keinen anderen Platz“, vermutet er. „Obwohl ich die Tiere nicht füttere, fühlen sie sich von meinem Nistangebot offenbar angezogen. Sicherlich gibt es immer weniger Brutmöglichkeiten.“

Hier sind sie noch zusammen: Eine Ente mit all ihren Küken. Quelle: Thomas Kube

Zahl der Küken reduziert sich

Wehmütig muss er allerdings zuschauen, wie die Wildenten mit ihren Jungen kurz nach der Geburt seinen Garten verlassen. Früher hat er versucht, sie im Ort aufzuspüren. Mal fand er welche im Pfarrteich, mal im Waal am Schloss. Ob es sich immer um jene von ihm handelte, da war er sich nicht sicher. „Aber ich habe bereits gesehen, dass eine Ente mit acht Jungen am nächsten Tag nur noch drei hatte“, sagt er. Es dauere ihn, wenn so wenige am Leben bleiben.

Tschüss: Siegfried Mehlhorn schaut zu, wie die Entenfamilie durch den Zaun verschwinden will, nachdem sie die Nistkiste in seinem Teich verlassen hat. Quelle: Thomas Kube

Bitte um Untersuchung

„Ich denke, viele Küken werden Opfer von Raubtieren wie zum Beispiel Katzen, Mardern und Waschbären“, fährt Mehlhorn fort. „Leute aus dem Ort riefen mich aber auch schon mal an, weil einige in den Abflussschacht der Straße gefallen sind. Die habe ich dann rausgeholt.“ Deshalb seine Bitte: „Kann denn nicht mal jemand vom Naturschutz kommen und verfolgen, wo die Enten verschwinden, damit sich das viele Sterben verhindern lässt?“

Warnung vor Aktionismus

Die Frage gab die LVZ an jemanden weiter, der auf dem Gebiet als Koryphäe im Landkreis Leipzig gilt. Sven Möhring aus Otterwisch ist Leiter der Fachgruppe für Ornithologie und Herpetologie Falkenhain, die zum Naturschutzbund Sachsen gehört. Er sagt: „Es wäre falscher Aktionismus, einer einzelnen Ente nachzulaufen.“

Gartenteich nach Schlüpfen ungeeignet

Ohne Zweifel würden die Brutkisten den Enten zunächst Schutz bieten, was erklärt, dass sie diese zur Eiablage wählen. Nach dem Schlüpfen sei der Gartenteich aber offenkundig für sie nicht mehr geeignet, weshalb sie von dannen ziehen. Eine Aussage sei schwierig zu treffen, wie viele von ihnen am Leben bleiben. „Das ließe sich nur nachvollziehen, wenn sie im Garten bleiben würden und sich dort ihre Zahl im Laufe der Zeit reduziert“, erklärt Möhring.

Von einer Gefahr zur nächsten

Nach seinen Worten handelt es sich um einen natürlichen Lauf der Dinge, wenn nur 50 Prozent der Wildtiere ihr erstes Jahr überstehen. Besonders Nestflüchter wie die Stockenten würden extra viel Nachwuchs erzeugen, um den Verlust zu kompensieren. „Sie watscheln quasi von einer Gefahr zur nächsten“, erläutert der Fachmann.

Familienidyll: Eine Stockente mit ihren Jungen am Gartenzaun von Siegfried Mehlhorn. Quelle: Thomas Kube

Alteingesessene Beutegreifer wie Katzen, Steinmarder und Füchse, aber auch Ratten und Steinadler würden Küken fressen. „Hinzu kommen in unserer zivilisierten Gesellschaft zusätzliche Gefahren wie der eingeschleppte Waschbär und Mink sowie die Siedlungsstruktur mit besagten Straßenschächten und Verkehrsadern, auf denen Autos die Tiere überfahren“, weiß Möhring.

Lebensräume sollten geschützt werden

Wichtig sei es deshalb, Lebensräume für Wasservögel zu schützen. „Wir dürfen an Teichen nicht alles platt machen“, wünscht er sich und kritisiert, wenn Angler hineingestürzte Bäume entfernen, damit sich ihre Angelsehnen nicht in ihnen verheddern, oder wenn sie Schilfbereiche beseitigen, um besser ans Wasser zu kommen. „Wir müssen Uferbereiche erhalten, dürfen sie nicht wegackern. Auch Zäune am Teich und private Nutzungen können Lebensraum einengen. Hier sind die gesamte Gesellschaft und der Einzelne gefordert“, sagt Sven Möhring.

Weitere Küken folgen

Siegfried Mehlhorn, dessen Teich tatsächlich keine sichere Randbepflanzung für die Enten aufweist, akzeptiert diese Meinung. Er will trotzdem alles dafür tun, dass möglichst viele junge Enten bei ihm das Licht der Welt erblicken. In den nächsten Wochen wird er noch eine Menge zu zählen haben.

Von Frank Pfeifer