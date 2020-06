Entscheidung gefallen: Oberschule Trebsen erhält Anbau

Trebsen

Gefallen ist die Entscheidung, wie die maroden Nebengebäude der Oberschule Trebsen ersetzt werden. Statt eines neuen einzelstehenden Hauses erhält die Bildungsstätte einen Anbau. Er ist voraussichtlich nicht nur kostengünstiger, sondern ermöglicht es sogar, die Kapazität der Bildungsstätte zu erhöhen.

Links an das Haupthaus soll ein Gebäude angesetzt werden, das ein wenig jenem ähnelt, das 20003/04 rechts angefügt wurde. Damit bliebe der klassizistische Baustil des Komplexes einigermaßen erhalten. Allerdings müsste das Erdgeschoss als Durchfahrt gestaltet werden, damit die Feuerwehr im Brandfall mit der Drehleiter auf die rückwärtige Seite gelangen kann, um behinderte Kinder aus den oberen Stockwerken zu retten.

Vorderfront der Oberschule Trebsen: Links davon soll sich der Anbau anfügen. Quelle: Frank Pfeifer

Zusätzliches Klassenzimmer

Alles, was dem direkten Schulbetrieb dient und sich bis heute in den desolaten Nebengebäuden befindet, soll in den neuen Flügel verlegt werden. Dazu zählen der Speisesaal, der Werkraum und der Schulclub. Sogar eine 100 Quadratmeter große Aula und ein zusätzliches Klassenzimmer lassen sich integrieren. Das würde die Lage in der Schule, die ohnehin aus allen Nähten platzt, entspannen.

Anbau billiger als neues Haus

1,76 Millionen Euro soll der Anbau nach einer Grobschätzung des Grimmaer Bauplanungsbüros Grunert kosten. Das wäre rund 160 000 Euro billiger als ein Ersatzneubau am Standort der Baracken, der zum Einen wegen einzuhaltender Grenzabstände weniger Platz bieten würde und zum Anderen nur über einen freischwebenden Gang vom Haupthaus aus zu erreichen wäre. Die Stadt hofft auf eine 60-prozentige Förderung aus dem Schulinfrastruktur-Programm des Freistaats. Das Geld, das sie selbst aufbringen muss, hält sie für die Jahre 2022 und ’23 bereit, wenn der Bau erfolgen soll.

Abgelehnte Variante: Ein einzelstehender Ersatzneubau (links) hätte über einen frei schwebenden Gang mit dem Haupthaus verbunden werden müssen. Quelle: Bauplanung Grunert

Planung wird konkretisiert

Zunächst muss die Planung konkretisiert werden. Bis jetzt hat der Stadtrat nur einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass ein Erweiterungsbau errichtet werden soll. Das Büro Grunert ist beauftragt, das Projekt bis zur Genehmigungsreife zu führen. Das heißt, es muss nicht nur einen detaillierteren Entwurf erarbeiten, sondern auch Gutachten einholen sowie Behörden und Verbände um ihre Meinung bitten. Interessant ist in solchen Fällen oftmals, wie sich das Bauordnungsamt und die Denkmalschützer des Landkreises äußern.

Langer Kampf des Schulleiters

Dass Hand angelegt wird, ist zu einem maßgeblichen Teil Detlef Hörig zu verdanken, der die Schule bis Ende Juli leitet und dann aus dem Dienst scheidet. Jährlich machte er die Stadträte auf die prekäre Situation der Bildungsstätte aufmerksam, der ein Klassenraum fehlt, weshalb auch in der ohnehin schon zu kleinen Turnhalle unterrichtet werden muss. Zweimal führte er die Abgeordneten sogar durch die Nebengelasse mit ihren grauen Fassaden, undichten Fenstern und desolaten Dächern, in denen es teilweise kräftig muffelt.

Marode Nebengebäude der Oberschule Trebsen: Sie sollen zum Großteil abgerissen werden. Quelle: Frank Pfeifer

Nur eine Baracke bleibt stehen

Diese Baracken sollen, sobald der neue Anbau in Betrieb genommen werden kann, größtenteils abgerissen werden. Bestehen bleibt nur der heutige Küchentrakt, in dem sich nach der Sanierung, die aus Brandschutzgründen notwendig ist, unter anderem die Schulbuchausgabe, der Hausmeister-Lagerraum und das Archiv unterbringen lassen. Eine Wärmedämmung muss nicht angebracht werden, weshalb sich die Kosten überschaubar halten dürften.

