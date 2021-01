Entsetzen in Grimma: Fassade der Roggenmühle in Grellgelb

Grimma

Pleiten, Pech und Pannen – die Probleme und der Ärger beim aufwendigen Wiederaufbau der Roggenmühle in Grimma reißen nicht ab. Nicht zum ersten Mal musste sich die Stadt Grimma von einer Firma trennen und eine Leistung neu ausschreiben. Und die ersten Grimmaer stören sich am Gelb, das bereits Teile der Fassade ziert. „Meinem ästhetischen Empfinden entspricht die Farbe auch nicht“, meint Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) dazu.

Stadt Grimma muss bei Innenputz die Reißleine ziehen

Wie schon beim Architektenvertrag musste die Stadt Grimma auch bei den Innenputz-Arbeiten die Reißleine ziehen. Der Rathauschef wurde im Technischen Ausschuss deutlich: „Das war baulicher Pfusch, und das ist nicht zu tolerieren. Wir mussten konsequent und schnell handeln.“ Die Stadt kündigte der Firma den Vertrag und drohte im gleichem Atemzug Schadenersatz an.

Die Ausführung beim Innenputz habe nicht den technischen Anforderungen entsprochen, umschrieb es Hochbauamtsleiterin Ute Hoppe im Technischen Ausschuss. „Die Firma sah sich nicht in der Lage, die Leistung so zu erbringen, dass sie abnahmefähig gewesen wäre.“ Ihren Worten zufolge wies der Putz verschiedene Mängel auf.

Mal ein anderer Blickwinkel auf die neue Roggenmühle in Grimma. Quelle: Thomas Kube

Allerdings blieb auch die neue Ausschreibung nicht ohne Hürden. Im ersten Anlauf gab es kein einziges Angebot. Also kontaktierte das Hochbauamt Unternehmen und fragte in dem Zuge auch an, ob sie die Leistung in den Bauablaufplan einbetten können. „Wir sind froh, jetzt eine Firma gefunden zu haben“, so Hoppe. Nach einmütigem Beschluss im Ausschuss erhält die Wurzener Dietze Hochbau GmbH den Auftrag mit einem Umfang von reichlich 100.000 Euro.

Hoppe zufolge muss der angebrachte Innenputz nicht überall entfernt werden. An manchen Stellen reiche es, den oberen Bereich abzutragen und die gewünschte Oberfläche herzustellen.

Grimmaer: Gelb ist so grell wie beim Asia-Imbiss

Auch der Außenputz gerät bereits ins Visier. Oberbürgermeister Berger erhielt zum Jahreswechsel den Brief eines Grimmaers, der dringend empfiehlt, bei der Fassadenfarbe nachzusteuern. Das gewählte Gelb sei so grell, dass es eher einem Asia-Imbiss, aber nicht einem wiedererweckten Gebäude von 1724 entspricht. Die Farbgestaltung weiche stark vom Entwurf, der auf der Infotafel und Darstellungen im Netz zu sehen ist, ab. Nach seiner Auffassung werde der Gesamteindruck des Ensembles herabgesetzt, bittet der Grimmaer den Rathauschef um eine Überprüfung.

Der Wiederaufbau der Roggenmühle in Grimma soll 2021 abgeschlossen werden. Quelle: Thomas Kube

Berger verweist jedoch darauf, dass der Stadt dahingehend die Hände gebunden sind. Der Denkmalschutz beharre auf die Farbgebung, die dem Befund entspricht. Das Gelb sei die einzige Farbe, die bei den Untersuchungen gefunden wurde und sich demnach seinerzeit am Gebäude befand.

Rathauschef: Große Teile bekommen andere Farbe

Berger selbst empfindet das „schreiende Gelb“ ebenfalls „gestalterisch nicht schön. Ich kann damit aber besser leben als mit dem Blau am Polizeirevier.“ Außerdem, so der Rathauschef, erhielten nur die zurückgesetzten Flächen das Gelb. „Große Teile der Fassade bekommen eine andere Farbe.“

Berger wirbt dafür, der farblichen Gestaltung eine Chance zu geben – zumal es sich um ein Gebäude handelt, das unter Denkmalschutz steht. Und er bemüht – wie er es gern macht – einen gewagten Vergleich: „Den Eiffelturm fanden anfangs auch alle schlimm und jetzt steht er seit über 100 Jahren als Wahrzeichen von Paris. Ich denke, es gibt Schlimmeres, über das man streiten kann.“

Von Frank Prenzel