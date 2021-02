Entwarnung für Trebsener Seniorenzentrum: Erste Impfung ist durch

Trebsen

Für zahlreiche Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenwohn- und Pflegezentrums „Mühlteichblick Trebsen“ ging am Donnerstagnachmittag ein Wunsch in Erfüllung. Sie holten sich ihre erste Spritze gegen das Coronavirus ab. Der Raum, der normalerweise für Feste und Feiern zur Verfügung steht, war kurzerhand in ein Impfzentrum umgewandelt worden.

48 Dosen brachte der Kreisverband des Arbeitersamariterbundes in einer Kühlbox mit, die der Kooperationsarzt des Heimes, Gernot Vierig, mit Unterstützung von Schwester Simone Nitschke verspritzte. Mehrere der 53 Mitarbeiter lehnten die Injektion ab, ebenso einige wenige Angehörige der 68 Bewohner. Von all denen, die jetzt nicht geimpft wurden, zählten aber die meisten zu dem Kreis, die Corona schon überstanden haben. „Sie bildeten Antikörper und sollten immun sein“, sagt Hausleiterin Sylvia Haubold.

Masse an Infektionen

Zur Erklärung fährt sie fort: „Wir sind Ende Dezember durch eine harte Zeit gegangen.“ Sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter zeigten erste Symptome einer Infektion, Schnelltests fielen positiv aus. Alle Bewohner wurden in ihren Zimmern isoliert mit dem Ziel, eine Weiterverbreitung zu verhindern.

Um sich einen genauen Überblick zu verschaffen, wurden am 27. Dezember gemeinsam mit Hausarzt Vierig bei allen Senioren und beim Personal PCR-Rachenabstriche vorgenommen. „Die Ergebnisse waren erschreckend. Viele Bewohner und auch der überwiegende Teil der Belegschaft waren positiv“, berichtet Haubold.

Impfdosen in Nierenschalen. Quelle: Thomas Kube

Personal geht an seine Grenzen

Manche fühlten sich sehr schlecht, sie litten unter extremer Abgeschlagenheit und Atemproblemen. „Für unsere Bewohner mussten auf dem schnellsten Weg Sauerstoffkonzentratoren besorgt werden. Hier hat uns das Grimmaer Sanitätshaus Hiefer unterstützt“, so Haubold. „Eine Handvoll Mitarbeiter, denen es gut ging, hielt die Stellung und stand unseren Bewohnern rund um die Uhr zur Seite. Wir alle sind an unsere Grenzen gegangen, haben im Vollschutz die Bewohner versorgt, die Mahlzeiten auf die Zimmer verteilt und Kontaktflächen desinfiziert.“

Arme schon freigelegt: Die Senioren warteten auf die Impfung. Quelle: Thomas Kube

Diese extreme Zeit hat das Personal nach Haubolds Worten zusammenrücken lassen. „Jeder, der im Einsatz war, war zu 100 Prozent präsent und zu jeder Zeit zur Stelle, auch wenn dies hieß, zweimal am selben Tag zum Dienst zu kommen“, berichtet sie und dankt dem gesamten Team für den Einsatz. „Gern möchte ich an dieser Stelle betonen, dass unsere Arbeit nicht nur ein Job ist, sondern dass wir mit Herzblut dabei sind, für unsere Bewohner alles möglich machen, um ihnen den letzten Lebensabschnitt so schön wie möglich zu gestalten.“

Neue Verordnung schwer umzusetzen

Laut Verordnung vom 26. Januar sind sämtliche Mitarbeiter dreimal wöchentlich zu testen, außerdem die Bewohner, Besucher und Dienstleister. „Leider macht man sich keine Gedanken darüber, wie dies umzusetzen ist“, kritisiert Sylvia Haubold. „Bisher haben meine Pflegedienstleiterin Nadine Schneider und ich diese Aufgaben übernommen, um die Pflegebereiche zu entlasten. Wir haben damit fast den ganzen Tag zu tun.“

Der Wagen des mobilen Impfdiensts vom Arbeitersamariterbund vor dem Trebsener Heim. Quelle: Thomas Kube

Bundeswehr hilft mit Personal aus

Umso schöner sei es, dass das vom Internationalen Bildungs- und Sozialwerk getragene Haus seit Mittwoch von zwei Bundeswehrsoldaten und einer Bundeswehrsoldatin unterstützt wird, die Karina Keßler, Sozialamtsleiterin des Landkreises, vermittelte. Nichtsdestotrotz fehle es in der gegenwärtigen Lage enorm an Personal. „Wer schon lange überlegt, in der Pflege zu arbeiten, möge sich bei uns melden. Wir suchen Pflegefachkräfte, Pflegehelfer, Quereinsteiger sowie Servicekräfte auf 450-Euro-Basis“, sagt Haubold.

Von Frank Pfeifer