Grimma

Seit zwei Monaten sitzt Taddl zu Hause. Der 13-Jährige darf nicht mehr in seine Schulklasse. Gern würde er mit Freunden im Unterricht lernen und Tischtennis spielen. Der Teenager ist besorgt um seine Schulbegleiterin. Ist sie etwa krank? Und wie geht es Aska?

Aska ist der Schulhund. Ihm hatte Taddl oft ein Leckerli zugesteckt. Die Eltern wollen den Sohn nicht beunruhigen. Lange verschweigen sie ihm die ganze Wahrheit: Im Januar erhalten Carsten Gruhn und seine Frau Claudia die Kündigung des Schulvertrages zum Halbjahr.

Kurz vor den Winterferien wird das Ehepaar über Umstrukturierungen und Personalengpässe informiert. Ab 28. Februar stünden dem Evangelischen Schulzentrum für Taddl weder Schulbegleiter noch Förderpädagoge zur Verfügung. Man solle sich ans Jugendamt wenden.

Komplizierte Schwangerschaft

Taddl ist traurig. Er versteht die Welt nicht mehr, fühlt sich wie ein Aussätziger. Erst Lockdown, nun die Kündigung. Der Junge hinterfragt Gott. Im Netz informiert er sich über Krieg. Aber er lächelt, als er vom Kumpel hört, dass die Klasse nach ihm fragt.

Die ersten Tage auf der Welt: Die Mutter bangt in der Klinik um das Leben des kleinen Taddl. Quelle: privat

Taddl ist ein Wunschkind. Die Schwangerschaft ist kompliziert. Als das Frühchen auf die Welt kommt, atmet es nicht. Eine Lungendrainage wird gelegt. Der Junge erleidet eine Hirnblutung. Vier Wochen später infiziert er sich mit Krankenhauskeimen. Er kämpft um sein Leben.

Therapeuten sprechen von komplexer Entwicklungsstörung. Taddl ist oft verträumt. Das Konzentrieren fällt ihm schwer, besonders in großen Klassen. Er ist schnell erschöpft, bekommt Kopfweh, fordert Aufmerksamkeit und Pausen ein. Er wirkt mitunter ungeschickt.

Taddl möchte Tierpfleger werden

Im Unterricht kommt er nur langsam voran, obwohl er lernwillig, kommunikativ und vielseitig interessiert ist. Die Eltern trauen dem Sechstklässler den Hauptschulabschluss zu. Er habe das Zeug für den ersten Arbeitsmarkt. Tierpfleger möchte ihr Sohn werden.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Impulsivität habe sich gebessert, betonen die Eltern. Und das, obwohl ihr Sohn einen Klassenkameraden in den Schwitzkasten nimmt und ihm die Hand ausrutscht: „Es handelte sich um ein Missverständnis. Er war selbst erschrocken, hat sich entschuldigt.“

Christian Kamprad vom Bildungs- und Sozialwerk attestiert der Großbardauer Schule einen sehr guten Ruf. Die Pädagogen seien bekannt dafür, sich viel Mühe zu geben: „Ich kenne den konkreten Fall nicht. Aber wenn die Schule resigniert, muss das Gründe haben.“

Schulbegleiter sind Mangelware

Dass der Junge so lange zu Hause sei, irritiere ihn, sagt Kamprad. Es herrsche Schulpflicht. Nicht ausblenden dürfe man aber die Mitschüler: „Auch die wollen anständig beschult werden. Womöglich wurde der Aufwand für Taddl so groß, dass die Reißleine gezogen werden musste.“

Andersherum sei es das gute Recht der Eltern, an ihren Sohn zu glauben, so Kamprad. Überall fehle es an Schulbegleitern. Gerade Fachkräfte für Schüler mit seelischen Einschränkungen seien Mangelware. Ähnlich sagt es Katrin Weihs von der Lebenshilfe Grimma.

In diese Schule ist Taddl über sechs Jahre gegangen. Quelle: Andreas Döring

Die Dornaer Inklusionsassistentin Dagmar Kunze ist an Brennpunkten tätig. Sie sagt: Förderschulen sind besser als ihr Ruf. Die Klassen seien kleiner, Kinder behielten die Lust am Lernen. Sie kenne Taddl nicht, aber vielleicht sei das seine Chance.

Jugendamt begleitet die Eltern

Förderschule sei die letzte Option, so die Eltern. „Taddl wurde sechseinhalb Jahre inklusiv unterrichtet. Muss da ein Wechsel der Schulform wirklich sein?“, fragt das Paar zwischen Betreuung und Beruf. Derzeit bleibe das Lernen auf der Strecke. Das funktioniere nur 1:1.

„Der Mangel an Schulbegleitern ist ein Problem und stellt alle vor enorme Herausforderungen“ bestätigt Belinda Reg’n vom Landkreis Leipzig: Das Jugendamt berate und unterstütze Taddls Eltern. Allerdings könne das Amt generell nicht in Entscheidungen von Schulen eingreifen.

Auf LVZ-Anfrage in Großbardau antwortet Geschäftsführer Niko Kleinknecht schriftlich: „Aus Datenschutzgründen kann ich nur soviel sagen, dass es keinerlei formelles Fehlverhalten unsererseits gibt und unser Pädagogenteam den Jungen mit viel Aufwand unterstützt.“

Gerichtliche Auseinandersetzung

Das bestreiten die Eltern nicht. Auch sie loben die pädagogische Arbeit der Schule, die für Vielfalt werbe. Ihr Sohn habe sich wohl gefühlt, an Sicherheit und Selbstvertrauen gewonnen. Umso größer sei nun die Enttäuschung, wie man sich eines unbequemen Schülers wie Taddl entledige.

Die Eltern gingen gerichtlich gegen die ihrer Meinung nach kurzfristige Kündigung vor. Der plötzliche Abzug der Schulbegleitung sei nicht hinnehmbar. Das würde ihren Sohn überfordern. Eine Argumentation, der sich Maren Vetterlein, Taddls Kinderärztin, anschließt.

Sei ein Schulwechsel unvermeidbar, wäre eine längerfristige Vorbereitung mit psychologischer Begleitung nötig. Andernfalls ist das Kindeswohl gefährdet, so die Medizinerin. Seit April wird Taddl digitaler Unterricht angeboten – zweimal die Woche, je anderthalb Stunden.

Das habe mit Schule wenig zu tun, ärgert sich die Mutter. Inzwischen schaffte sie eine Webcam an, damit man sich wenigstens sehen könne. Ansonsten suche sie nach einer passenden Schule – und nach Schulbegleitung, sogar über eBay-Kleinanzeigen. Bislang vergeblich.

Von Haig Latchinian