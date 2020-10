Erdaushub an Naunhofer Parthe in der Kritik

Naunhof

„Die Parthenstraße, die im Frühjahr erst zum Teil saniert worden ist, wird jetzt von 40-Tonnern kaputtgefahren“, ärgert sich Elko Scholz. Vor einer Woche war begonnen worden, mit Lastwagen Erdreich, Asphaltbrocken, Sand und Splitt heranzufahren und schräg gegenüber von ihrem Haus abzukippen. Nach ihrem Einspruch im Landratsamt sollen die Haufen nun abtransportiert werden.

Das Material gehört der Terrado Networks GmbH, die im Auftrag der Deutschen Glasfaser den Breitbandausbau in Naunhof stemmt. „Sie ist als Generalauftragnehmer eigenverantwortlich“, sagt Mirko Ertel, Projektmanager der Deutschen Glasfaser, dem das Problem noch nicht zu Ohr gekommen war. Zum Hintergrund erklärt er: „Beim Öffnen von Gehwegen und Straßen fällt Erdreich und Asphalt an, die normalerweise in Containern getrennt bis zur Entsorgung gelagert werden. Beim Sand handelt es sich um Liefermaterial; er wird gebraucht, um die Leerrohre fürs Glasfaserkabel zu verlegen.“

Anzeige

Container sind auf dem Lagerplatz nicht zu sehen. Aus Sicht von Terrado musste es aber rechtlich einwandfrei sein, die Wiese an der Parthe in Anspruch zu nehmen. Laut dem amtierenden Bauamtsleiter Thomas Hertel gehört die Fläche der Stadt, die sie an den Baubetrieb offiziell vermietet hat.

Angst vor Überschwemmung

Für Elke Scholz unverständlich. „Man muss doch an die Umwelt denken“, fordert sie und argwöhnt: „Irgendwann rutscht das Gelumpe die Böschung zur Parthe hinunter, die dann dicht ist. Zwar führt sie jetzt kein Wasser. Aber sollte es wieder mal stark regnen, saufen wir hier in der Umgebung wieder ab.“ Während der Flut von 2002 habe die Brühe in ihrem Keller knietief gestanden.

Asphaltbrocken und Sand: Zwischen den Haufen und den Wohnmobilen im Hintergrund befindet sich das Flussbett der Parthe. Quelle: Frank Pfeifer

Landratsamt wird aktiv

Weil aus ihrer Sicht der Fluss die Überschwemmungsfläche braucht, habe sie an die Stadt und die Untere Wasserbehörde des Landkreises geschrieben. „Niemand meldete sich zurück“, berichtet sie. Erst die Pressesprecherin des Landratsamtes, Brigitte Laux, habe sich der Sache angenommen und ihr geholfen. Was sie nicht wissen konnte: Zwischendurch hatte sich das Behördenrad schon gedreht.

Beteiligte finden Lösung

„Als ich bei meinen Kollegen nachfragte, waren sie schon längst in Naunhof gewesen“, sagt Laux. „Sie stellten fest, dass tatsächlich ein kleiner Teil der Ablagerungen im Überschwemmungsgebiet liegt. In Zusammenarbeit mit dem Umweltamt, der Stadt und der Baufirma wurde eine gute Lösung gefunden.“

Abtransport: Die Firma Terrado hat inzwischen begonnen, das Material umzulagern. Quelle: Frank Pfeifer

Material wird umgelagert

Diese sieht laut Bauamtsleiter Hertel so aus, dass Terrado bis Ende kommender Woche die Wiese räumt. Das Unternehmen soll seinen Lagerplatz auf das Grundstück Lange Straße 54 verlegen, das sich gegenüber der Einmündung der Grimmaer Straße befindet. Genutzt werden dürfe das Areal bis zum 31. Juli kommenden Jahres.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer