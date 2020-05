Grimma

In der Nähe von Grimma sind am Samstagmorgen erneut illegal entsorgte Tierkadaver entdeckt worden. An der Staatsstraße 36 nahe Ragewitz wurde ein Sack mit Überresten von Schafen gefunden, wie ein Polizeisprecher sagte. Weitere Angaben zur Menge der Kadaver konnten zunächst nicht gemacht werden. Das zuständige Veterinäramt wurde informiert, um die Überreste fachgerecht zu entsorgen.

Bereits Ende April wurden zahlreiche Tierkadaver in der Nähe von Grimma illegal in einem Wald am Hengstberg abgeladen. Die Menge war allerdings wesentlich größer: Insgesamt waren 28 Säcke entdeckt worden.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von CN