Erneut Unfall auf der Autobahn zwischen Mutzschen und Grimma

Grimma

Auf der Autobahn 14 hat sich zwischen Mutzschen und Grimma am Montag erneut ein Unfall ereignet, der nicht ohne Auswirkung auf den Verkehr blieb. Kurz nach Mittag teilte Polizeisprecherin Sandra Freitag mit, dass die Beräumung der verlorenen Fracht noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte.

Anhänger gerät ins Schaukeln

Gegen 9.40 Uhr war der Polizei zufolge der Fahrer einer mit Holz beladenen Sattelzugmaschine in Richtung Magdeburg unterwegs, als der Anhänger ins Schaukeln geriet und schließlich umkippte. Dabei verstreute sich ein Teil der aus Brettern bestehenden Ladung auf der Autobahn. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahnmeisterei wurde entsprechend informiert, zur Bergung der Fracht musste eine Spezialfirme hinzu gezogen werden.

Zwei schwere Unfälle in der Vorwoche

Erst in der vorigen Woche waren auf dem Autobahnabschnitt zwei Unfälle zu verzeichnen gewesen. Am Mittwoch war der Lkw eines 55-jährigen Fahrers nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen mit Warnblinklicht auf dem Standstreifen stehenden Kleintransporter gestreift. Dessen 27-jähriger Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Freitagabend geriet ein Peugeot in Flammen. Zum Glück konnten sich die beiden Insassen aus dem Fahrzeug retten, bevor das Auto lichterloh brannte.

Von LVZ