Erschließung der Naunhofer Grünstadt läuft

Naunhof

Grünstadt soll die größte Neubausiedlung in der Geschichte Naunhofs heißen. Bisher fehlte ihr jedoch die wärmende Sonne, die sie erblühen lassen könnte. Nun zeigt sich endlich Morgendämmerung am Horizont. Die Erschließung des ersten Abschnitts hat begonnen und kommt gut voran. Wahrscheinlich kann noch dieses Jahr begonnen werden, Häuser zu errichten.

„Mit der Firma Papenburg aus Halle bin ich sehr zufrieden“, sagt Karl-Heinz Schenk, Geschäftsführer der Leipziger Beton-Union (LBU), der das riesige Grundstück zwischen der Straße des 9. November und dem Grillensee gehört. „Anhand der Abwasserschächte, die die Papenburg-Mitarbeiter setzten, lässt sich schon die Straßenführung erkennen.“

Plan der künftigen Grünstadt: Zwischen Grillensee und Straße des 9. November erstreckt sich das größte Neubaugebiet von Naunhof. Quelle: LBU / Bearbeitung: Frank Pfeifer

Damit spricht Schenk einen Punkt an, der die Planungen, die ohnehin schon einer endlosen Polarnacht glichen, um reichlich ein Jahr ausdehnte. Ursprünglich sollte das Abwasser des neuen Wohngebiets über die Melanchthonstraße zur Wurzener Straße abgeleitet werden. Alles war in Sack und Tüten, als es plötzlich hieß, der dortige Kanal sei für die Anbindung zu klein.

Mehrkosten entstanden

Also musste eine Alternative gefunden werden. Neues Konzept, neue Auflagen, neue Bitten um Genehmigungen. „Uns entstanden erhebliche Mehrkosten“, bedauert Schenk. Nun ist vorgesehen, das Abwasser unter der Straße des 9. November und der Eisenbahnlinie hindurch zur Brandiser Straße fließen zu lassen, wo es in Höhe des Lidl-Marktes in einen Kanal mit dem erforderlichen Durchmesser münden wird. Die Leitung soll demnächst gezogen werden.

Hausbau wahrscheinlich ab Jahresende

Zur Erschließung gehört aber noch mehr. „Erst wenn neben den Abwasser- und Regenwasserkanälen auch die Trinkwasser- und Stromleitungen in der Erde liegen und die Straßen bis auf die Deckschicht fertig sind, und erst wenn die jeweiligen Versorgungsträger uns dies bestätigt haben, gilt sie als gesichert“, sagt der amtierende Bauamtsleiter Thomas Hertel. Er denkt, dass diese Grundlagen im Jahresverlauf geschaffen werden. Für die Investoren, zumeist Familien, geht dann die Sonne auf. Hertel: „Wahrscheinlich können die ersten gegen Jahresende beginnen, ihre Häuser zu bauen.“

Meiste Grundstücke vergeben

70 Grundstücke bietet der Bauabschnitt, laut Schenk sind fast alle reserviert. „Die Quadratmeterpreise liegen im verlässlichen Bereich und sind nicht so hoch, wie zum Teil spekuliert wird“, versichert er, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Die Grundstücksgrößen würden zumeist bei 400 bis 800 Quadratmetern liegen, ein paar wenige bei 1200 Quadratmetern.

Hauptzufahrt zur Grünstadt wird die Straße „Zum Grillensee“ sein, die an der Straße des 9. November (auch Osttangente genannt) beginnen, geradeaus führen und dann in einer 90-Grad-Kurve nach rechts abknicken soll auf die Nebenstraße, die schon jetzt diesen Namen trägt. Parallel dazu wird linkerhand der Porphyrweg verlaufen, zwischen beiden Achsen gibt es dann mehrere Querverbindungen.

Kita-Bereich vorerst geschottert

Wegen des Baugeschehens ist der Bereich vor der neuen Kindertagesstätte „Seesterne“ noch nicht so befestigt, wie sich das manche Eltern wünschen. Asphaltiert werden kann er aber laut Schenk nicht, solange dort noch keine Leitungen verlegt sind. „Wir haben ihn aber wenigstens geschottert“, sagt der Geschäftsführer.

Zweiter Bauabschnitt in Planung

Inzwischen bereitet er die Planung für den zweiten Bauabschnitt des Wohngebiets vor, zu dem ein größerer Grünzug mit Bäumen, Büschen und Spielplatz gehört, dem die Grünstadt ihren Namen verdankt. Von der Straße des 9. November aus sollen in einem Bogen entlang des Solarparks bis zum Grillensee Mehrgeschosser entstehen.

Grünstadt aus der Vogelperspektive: Rechts unten die Kita ist schon in Betrieb. Nördlich von ihr schließt sich der erste Bauabschnitt an, durchzogen von der Straße „Zum Grillensee“, die in der oberen Bildhälfte nach rechts abknickt. Zweiter Bauabschnitt wird links der Bogen mit den größeren Gebäuden. Der dritte Abschnitt besteht aus den kleineren Häusern südlich des Grillensees. Quelle: LBU

„Es handelt sich um zehn Bauplätze, die wir an Investoren verkaufen. Bis zu drei Etagen sind möglich“, erläutert Schenk. „Vorstellen kann ich mir die Schaffung von Miet- und Eigentumswohnungen. Ob Hotellerie oder Gastronomie möglich sind, kann ich noch nicht abschätzen.“ Alle Fragen hinsichtlich der Zu- und Ableitungen seien geklärt, weshalb der LBU-Chef davon ausgeht, nächstes Jahr mit der Erschließung loslegen zu können.

Abschluss liegt in der Ferne

Die Sonne steht für die Grünstadt aber erst im Zenit, wenn auch der dritte Bauabschnitt abgeschlossen ist. Hierbei handelt es sich um Einfamilienhäuser direkt am Grillensee. Einen Zeitplan für die Entwicklung dieser Fläche gibt es allerdings noch nicht.

Von Frank Pfeifer