Erst Kohle, dann Kurstadt: Bad Lausicker Pfarrer geht in den Ruhestand

In der von Tagebauen perforierten, mit Schornsteinen umstellten Bornaer Industrieregion hatte Kirche keinen leichten Stand, als Thomas Erler im Katastrophen-Winter 1986/87 als junger Pfarrer nach Kahnsdorf kam. Als er drei Jahrzehnte später, inzwischen Pfarrer in Bad Lausick, Pödelwitz aufsuchte, um mit den Kohlekumpeln Mettenschichten zu feiern, war die Situation eine völlig andere. Wenn der 62-Jährige jetzt in den Ruhestand geht und nach Döbeln zieht, bleibt mindestens das: die emotionale Bindung an diesen von Umbrüchen gezeichneten Landstrich und an seine Menschen.

Die Mettenschichten waren für Thomas Erler eine Rückkehr zu den Anfängen seiner Pfarrer-Tätigkeit in der Kohleregion. Quelle: privat

Kirche steht immer in einem Spannungsfeld

„Es war spannend. Ich bin dankbar.“ – Zwei Hauptsätze, mit denen Thomas Erler sein Berufsleben zusammenfasst. Sein Leben mit seiner Frau Brigitte an der Seite, das Erleben von Kirche im Spannungsfeld konträrer gesellschaftlicher Verhältnisse. „Das Schönste ist, wenn du in Frieden deine Arbeit machen kannst und verlässliche Mitstreiter hast.“ Der Alltag stelle immer neue Aufgaben, an die man vorher oft gar nicht denken könne. Diese gelte es zu bewältigen, gemeinsam. Das Corona-Jahr 2020 unterstreicht genau das. Das Virus, das plötzlich Zäsuren setzt, das beunruhigt, vieles verkompliziert, Menschen auseinander zwingt und auf neue Art näher zusammenbringt.

Neue Strukturen mit „Hauptstadt Borna “

Neue Kraft schöpft Erler aus dem für ihn immer wieder aktuellen Bibelwort. Dass er jetzt von Bord geht, seine zehn Bad Lausicker Jahre nicht vollendet, ist gesundheitlichen Gründen geschuldet. Doch er bereitet für den Nachfolger, der zeitnah kommen soll, alles vor. Dazu gehört auch, die im Herbst anstehende Wahl des Kirchvorstandes. Die Zusammenführung der Schwestergemeinden Bad Lausick-Etzoldshain und Ballendorf-Buchheim zu Jahresbeginn unter dem Dach einer großen Struktur „mit der Hauptstadt Borna“ erfolgte zu Jahresbeginn; kein leichter Schritt, doch: „Auch Kirche verändert sich.“

Kohle-Film auf der Kaffeesahne

Kahnsdorf und Großzössen, wo auf dem Kaffeetisch im Zöpener Pfarrgarten die Sahne prompt eine Staubschicht bekam, der Dreck und der Druck aber aneinander band, nennt Erler in der Rückschau „die erste Liebe“. Der Adventsstern auf dem Kirchturm, weithin sichtbare Landmarke, war ein Kontrast-Symbol, Hoffnungszeichen mehr als Provokation. Die Jahre im Erzgebirge ab 1997 waren geprägt von einer Kirche mit hohem, traditionellem Zuspruch. Die Bad Lausicker Zeit ist eine, in der Kirche immer wieder gehalten ist, sich neu zu finden, zu erfinden. Erler sichtet, was war, was bleibt, komplettiert seine über die Jahrzehnte reichende Chronik. Die Bad Lausicker schätzt er als offene Menschen; der Einbruch in die mehr als 900 Jahre alte Kilianskirche und ihre Schändung, die 2018 vor dem Landgericht Chemnitz verhandelt wurde, war nicht nur für die Pfarrersleute eine traumatische Erfahrung.

Mehr Zeit für die Familie

Für die Rentner-Zeit nimmt er sich „erst einmal nichts“ vor. Vom Blick aus der neuen Wohnung geht der Blick zur Döbelner Stadtkirche St. Nikolai, wo der in Döbeln Geborene und in Westewitz Aufgewachsene getauft wurde. Ein Kreis schließt sich. Zur Tochter nach Baden-Württemberg zu ziehen, hat das Paar verworfen: „Wir sind hier in Sachsen verwurzelt.“

Verabschiedet wird Thomas Erler am 12. Juli in der Bad Lausicker Kilianskirche. Weil die Platzzahl Corona-bedingt begrenzt ist, gibt es vorher bereits in Etzoldshain und Bad Lausick am 5. Juli sowie in Buchheim und Ballendorf am 11. Juli kleinere Runden.

