Erste Flüchtlinge beziehen in Colditz Wohnungen

Colditz

Eine Osterüberraschung der besonderen Art gab es am Gründonnerstag in Colditz: Mitarbeiterinnen des Landratsamts überreichten die ersten Wohnungsschlüssel an ukrainische Kriegsflüchtlinge.

Cordula Mäder vom ehrenamtlichen Flüchtlingsnetzwerk „Colditz verEINT“ hat die Familien, die seit Kriegsbeginn in der Schlossstadt privat untergebracht sind, täglich betreut und umsorgt. So unterstützte sie die Flüchtlinge bei der Formularbearbeitung sowie bei Arztbesuchen. „Mit der Wohnungsübergabe erhalten die Familien nun ein Stück Privatsphäre zurück“, so Mäder, die die neuen Mieter zu deren Einzug mit der slawischen Empfangstradition „Brot und Salz“ begrüßte.

Küchenutensilien und Stadtplan

Ronny Kriz vom Bildungs- und Sozialwerk Muldental steuerte Küchenutensilien, Handtücher und Hygieneartikel aus dem örtlichen Spendenfundus bei. Von der Stadtverwaltung gab es einen „Begrüßungsbeutel“ mit Stadtplan und weiteren nützlichen Informationen. Zwei Gastfamilien hatten die Beherbergung der Colditzer Flüchtlingsfamilien kurzfristig bis zur Herrichtung der Wohnungen privat abgesichert.

Von Roger Dietze