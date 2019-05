Grimma/Wurzen

Schon seit Anfang dieses Jahres arbeiten die Johanniter in der Langen Straße 14 und 16 in Grimma, doch die Möbel kamen erst drei Monate nach dem Einzug und die Schaufenster wurden noch am Mittwochabend beklebt. „Wir wollten erst zum Tag der offenen Tür einladen, wenn wirklich alles fertig ist, die Projekte angelaufen sind und wir ein erstes Resümee ziehen können“, sagte Heike Baldauf, Projektleiterin der Johanniter-Unfall-Hilfe im Landkreis Leipzig. Am Donnerstag war es dann soweit.

Interessenten konnten mehr über Erste-Hilfe-Lehrgänge erfahren – allgemeiner und spezieller Art, zum Beispiel für Kind oder Hund. Es war möglich, sich über Pflege, Fahrdienst und Hausnotruf zu erkundigen. All dies sind Themen der Grimmaer Beratungsstelle, wo vier Beschäftigte arbeiten. Im Wurzener Büro in der Schuhgasse 5 stehen drei Ansprechpartner zur Verfügung.

Gute Vermittlungschancen für Migranten auf Arbeitsmarkt

Auch für Migranten. Die Johanniter betreuen im Raum Grimma und Wurzen die Flüchtlingssozialarbeit. „Wer die so genannte Zuerkennung erhält und in Deutschland bleiben und arbeiten darf, fällt dann aus dieser Betreuung raus“, sagte Baldauf. Dabei sei genau dann Rat und Tat besonders wichtig. Hier sollen die beiden Beratungsstellen nun einspringen.

Am Donnerstag öffnete die Johanniter-Unfall-Hilfe ihre Räumlichkeiten in der Langen Straße in Grimma für Interessenten. Quelle: Claudia Carell

Derzeit könnten Migranten auf dem Arbeitsmarkt „gut“ vermittelt werden, vor allem in einfache und weniger gut bezahlte Jobs, sagte die Projektleiterin. Auch um Ausbildung wolle man sich kümmern. Aber die meisten Migranten würden lieber arbeiten und Geld verdienen wollen.

Lehrgang für Hilfskräfte in der Altenpflege geplant

Ein Problem sei häufig die Anerkennung von Studienabschlüssen. Bei Ingenieuren würde es leichter sein, bei Ärzten und Lehrern schwer. Aber das sei nicht nur in Deutschland so. Heike Baldauf ist selbst studierte Lehrerin und wollte vor Jahren in Frankreich arbeiten – dort wurde ihr deutscher Abschluss nicht anerkannt.

Auch wenn Ausbildung weniger nachgefragt wird, gibt es Angebote. Derzeit wird ein Lehrgang für Hilfskräfte in der Altenpflege zertifiziert. Er soll im Herbst starten.

150 000 Euro für Leuchtturmprojekt in Grimma

Für diese Art von Flüchtlingsarbeit erhielt die Grimma-Wurzener Außenstelle von der Johanniter-Zentrale jetzt 150.000 Euro als so genanntes Leuchtturmprojekt. Damit werden bundesweit zwölf Projekte speziell gefördert.

Der iranische Musiker Ali Pirabi spielte beim Tag der offenen Tür. Quelle: Claudia Carell

Mit solchen Ausbildungskursen hat der Anbieter bereits Erfahrung. Seit November vergangenen Jahres läuft in Leipzig ein Kurs für Rettungssanitäter mit 14 Migranten. „Die Teilnehmer wurden in einem langen Auswahlverfahren ermittelt“, sagte Kursleiterin Antje Zajonz. Sie ist zufrieden: „Es klappt sehr gut.“

Betriebswirt aus Syrien wird Rettungssanitäter

Fachausbildung, Sprachunterricht und Führerschein gehören bis Ende des Jahres zum Kurs. Danach können die Absolventen mit einem Notfallsanitäter, der eine dreijährige Ausbildung braucht, Dienst absolvieren oder als Fahrer beim Krankentransport arbeiten. Für beide Berufe gebe es nicht nur bei den Johannitern Bedarf. Das sei auch das Ziel: Migranten auszubilden in Bereichen, in denen es Fachkräftemangel gibt.

Neben diesem Kurs würden die Teilnehmer ehrenamtlich im Sanitätsdienst arbeiten, zum Beispiel bei Straßenfesten oder Fußballspielen. Das sei hilfreich, weil sie auf diese Weise schon erste berufliche Erfahrungen sammeln können, so Zajonz.

Ahmad Alsaeed ist einer der 14 Teilnehmer. Er hat in seiner Heimat Syrien Betriebswirtschaft studiert. Doch damit hier einen Job zu finden sei schwierig. Deshalb wolle er diese Ausbildung machen und dann als Rettungssanitäter arbeiten, sagte der 34-Jährige, der bereits gut Deutsch spricht.

Von Claudia Carell