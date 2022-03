Erste Unternehmermesse in Naunhof: Firmen suchen dringend Nachwuchs

Naunhof

Man mag es kaum für möglich halten, welchen Aufwand Unternehmer in Zeiten wie diesen betreiben, um möglichst auffällig für neue Mitarbeiter zu werben! Ein nigelnagelneues rund 500 000 Euro teures Drehbohrfahrzeug in den Farben Rosa und Grau hatte Gabriele Wegel, ihres Zeichens Geschäftsführerin der einheimischen Firma Fritz Thiele Bohrungen und Brunnenbau, am Sonnabend vor der Parthelandhalle vorgefahren, in der ganztägig die erste Unternehmermesse in Naunhof über die Bühne ging.

„Nein, die Farbgebung ist kein Werbegag, sondern bildet vielmehr unsere Firmenfarben ab“, stellte die Geschäftsfrau und Stadträtin (CDU) allerdings umgehend klar. Um nachzuschieben, dass sie aber nicht böse darüber wäre, wenn der eine oder andere Jugendliche aufgrund der ungewöhnlichen Farbkombination auf die Firma aufmerksam werden würde.

Azubis sind zunehmend ein rares Gut

„Auszubildende zu finden, ist in den vergangenen Jahren sicherlich nicht einfacher geworden“, so die Brunnenbaumeisterin. Und fast noch herausfordernder sei es, sie bis zum erfolgreichen Ende ihrer Ausbildung zu begleiten. „Von den sieben, acht Azubis, denen wir seit Anfang des neuen Jahrtausends bei uns eine Chance gegeben haben, haben es nur drei geschafft.“

Nicht zuletzt, weil Naunhofs Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) im Rahmen ihrer zahlreichen Firmenbesuche in der jüngeren Vergangenheit ähnliche Geschichten zu Ohren gekommen waren, hatte sie die Weichen für die erste Unternehmermesse in ihrer Kommune gestellt.

Personalsorgen auch im Rathaus

„Ich bin froh, dass wir ihre Realisierung nach einigen Verschiebungen trotz Corona-Höchstständen an diesem Wochenende hinbekommen haben“, so Conrad. Die Stadtverwaltung wisse selbst um die Dringlichkeit bei den Themen Nachwuchs und Fachkräftemangel. „Insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung ist es auch für uns schwierig, neues Personal zu finden“, sagte die Rathauschefin.

Premiere in der Parthelandhalle: Bei der ersten Naunhofer Unternehmermesse präsentieren sich 26 Handwerksfirmen, Institutionen und Unternehmen. Quelle: Roger Dietze

Und die Situation wird nicht einfacher, ergänzte Landrat Henry Graichen (CDU), der der Premiere beiwohnte. „In Sachsen wird sich der Fachkräfteschwund in den nächsten Jahren mit der ungefähren Zahl von 35 000 pro Jahr fortsetzen. Im Landkreis Leipzig liegen wir in etwa bei rund 1000“, meinte der Chef der Landkreisverwaltung. Wo er schon da war, versuchte er sich bei Zimmerermeister Ralf Peukert am Bau einer Hitsche aus Holz, einer Fußbank.

Austausch-Plattformen dringender denn je

Und da darüber hinaus in den aktuellen Zeiten die Berufsbilder der angehenden Azubis nicht unmaßgeblich von Youtube geprägt seien, sei es umso wichtiger, möglichst viele Plattformen zu entwickeln, auf denen Ausbildungsbetriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von morgen auf analogem Weg zueinander finden können.

Die Sache mit den falschen Vorstellungen bestätigen kann Christian Blochwitz von der deutschlandweit agierenden Firma Heinrich Schmid mit Regionalsitz in Markranstädt. „Wir schalten deshalb jedem neuen Ausbildungsjahr ein Trainingscamp vor, in dem wir die Inhalte unserer diversen Ausbildungsberufe praxisnah vermitteln.“

Knackpunkt Gipskartonplatte

Nicht wenige Jugendliche würden etwa vom Malerberuf wieder Abstand nehmen, wenn sie erst einmal mit dem Gewicht einer Gipskartonplatte konfrontiert sind, die zu bewegen zum Berufsbild aber nun einmal dazugehöre. Junge Männer mit Migrationshintergrund seien diesbezüglich nicht selten belastbarer. „In unserem Unternehmen arbeiten Menschen rund 20 verschiedenen Nationalitäten.“

Sechs statt 15 Ausbildungsverträge

Die Herkunft eines jungen Menschen dürfte vermutlich auch bei der international tätigen Firma ESA Elektroschaltanlagen Grimma kein Hinderungsgrund für einen Lehrvertrag sein. Zumal auch bei dem an der Grimmaer Umgehungsstraße ansässigen Unternehmen die goldenen Zeiten in punkto Azubi-Auswahl schon lange vorüber sind.

„In Spitzenzeiten haben wir pro neuem Lehrjahr 15 Lehrlinge eingestellt, im letzten waren es deren sechs“, berichtete der Technische Zeichner Florian Walesch. Mittlerweile immerhin profitiere ESA von einem allgemein hohen Bekanntheitsgrad der Firma. Die Nähe zur Messestadt allerdings ist laut Geschäftsführer Jörg Gaitzsch Fluch und Segen zugleich. „Wir arbeiten nämlich auch mit Hochschulstudenten zusammen. Und wenn diese ein attraktives Angebot etwa von Siemens aus Leipzig erhalten, dann sind sie unter Umständen ganz schnell weg.“

Von Roger Dietze