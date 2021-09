Erste Zusagen für Thierbach und die Brücke Podelwitz

Landkreis Leipzig

Auch der Landkreis sieht sich mit unerwarteten Kürzungen konfrontiert. „Grundsätzlich hält das Landratsamt aber an allen in den Jahren 2018/2019 gestellten Fördermittelanträgen fest“, erklärt Brigitte Laux, Sprecherin der Kreisbehörde. Lediglich die Ortsdurchfahrt Oelzschau wurde nicht erneut beantragt. Da der beteiligte AZV derzeit keine finanziellen Mittel habe, musste der Antrag zurückgezogen werden.

Zusagen für Thierbach und Muldebrücke in Podelwitz

Derzeit stehe noch nicht abschließend fest, welche Anträge überhaupt durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), Niederlassung Zschopau bewilligt werden. „Das Lasuv forderte den Landkreis Ende Juli auf, bis zum 6. August seine Maßnahmen mit entsprechenden Wiederholungsanträgen zu präzisieren.“ Aktuell habe der Landkreis zwei Zusagen bekommen: Eine für den laufenden Ausbau der Kreisstraße in Thierbach, dort war der Landkreis bereits in Vorleistung gegangen, um die Baumaßnahme beginnen zu können. „Die zweite Zusage“, so Laux, „ging für die Brücke in Podelwitz ein.“ Die Instandsetzung des Bauwerks über die Freiberger Mulde sei dringend notwendig, heißt es dazu schon seit längerem aus dem zuständigen Amt für Straßenbau.

Weitere Baumaßnahmen noch in der Warteschleife

Weitere Maßnahmen, für die der Kreis jetzt noch auf eine Förderzusage wartet, sind unter anderem die Verbreiterung der S 23 in Körlitz sowie der Ausbau der Kreisstraßen zwischen Kleinbardau und Glasten sowie zwischen Rüdigsdorf und Kohren-Sahlis. In all diesen Fällen muss der Landkreis mehr Eigenmittel zubuttern, als ursprünglich geplant.

Borsdorf muss passen - kein Geld für Tauchaer Straße

Nicht so viel finanziellen Spielraum haben Kommunen wie Borsdorf. Die dortige Bürgermeisterin Birgit Kaden (CDU) zeigt sich mehr als verärgert, dass der Freistaat den Gemeinden einfach die Pistole auf die Brust setzt und die Fördersätze so rigide kürzt. „Zwei Tage vor den Sommerferien wollte man plötzlich von uns wissen, ob wir in der Lage sind, die von uns zur Förderung beantragte Tauchaer Straße nur mit 50 statt bisher 80 Prozent Zuschuss auszubauen“ , schüttelt sie den Kopf. Das hätte bedeutet, dass Borsdorf auf einen Schlag 400 000 Euro mehr hätte aufbringen müssen, die in keinem Haushalt standen. „Der Gemeinderat hat entschieden, dass wir das nicht verantworten können“, so Kaden. Die bittere Konsequenz: Der Förderantrag wurde nicht erneuert. Die Tauchaer Straße bleibt – obwohl täglich ein gefährliches Pflaster für viele Schulkinder – weiter unsaniert.

Von Simone Prenzel