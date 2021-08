Erste ambulante Gäste im neuen Kurmittelhaus Bad Lausick begrüßt

Bad Lausick

Aller drei bis vier Jahre gönnen sich Ursula und Christian Lenk eine ambulante Kur. Das Ehepaar aus Dresden tankte schon Kraft an der Nord- und Ostsee und genießt nun zum ersten Mal Bad Lausicker Kurluft und Thermalwasser. „Man muss nicht 600 Kilometer weit fahren, wenn wir in Sachsen auch gute Einrichtungen haben. Mit Bad Lausick haben wir jedenfalls einen guten Griff gemacht“, meinen die beiden 75-Jährigen.

Die Freude lag auf beiden Seiten und deshalb gab es auch Blumen für die Premierengäste. Am Montag eröffneten Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) sowie die zwei Geschäftsführer der Bad Lausicker Bauorganisations- Betriebs und Kur GmbH (BBK), Annett Koza und Henry Heibutzki, das neue Kurmittelhaus im „Riff-Resort“. Geleitet wird es von Denise Hunger. Die 35-jährige Großbothenerin ist gelernte Hotelmeisterin, die seit 2019 im Unternehmen tätig ist.

Zusammengerückt im Kurviertel

Klassische Massagen, Bäder, Trinkkuren, Packungen, Kneippanwendungen: Das, was der ambulante Kurgast bisher im Kurmittelhaus auf dem Badberg fand, ist nun am südlichen Rand des Kurviertels konzentriert – in den Räumen des Kur- und Freizeitbades „Riff“ und dem unmittelbar verbundenen „Riff-Resort“. Damit endete nach 25 Jahren die privat-öffentliche Partnerschaft zwischen der Stadt Bad Lausick und der Unternehmensgruppe Michels als Betreiber der Sachsenklinik und des Kurhotels. Verantwortlich für das neue Kurmittelhaus ist nun die BBK.

Behandlungsräume und orientalisches Dampfbad

Die Behandlungsräume inklusive eines orientalischen Dampfbades Rasul erstrecken sich im zweiten Obergeschoss des „Riff-Resorts“ auf über 200 Quadratmeter. Für Kurgäste sind die kurzen Wege angenehm und attraktiv. „Es ist ideal, man hat ringsum alles Wichtige zur Verfügung. Wir fühlen uns hier gut aufgehoben und wohl“, schwärmen Ursula und Christian Lenk vom Bad Lausicker Komfort. „Das Zusammenrücken hat große Vorteile“, preisen auch Annett Koza und Henry Heibutzki die Vorteile und freuen sich über den Neubeginn nach der langen Corona-Schließzeit.

Das orientalische Dampfbad „Rasul“ gehört mit zum neuen Kurmittelhaus im „Riff-Resort“ Bad Lausick. Quelle: Jens Paul Taubert

Fürs Wohlbefinden und die Beweglichkeit

Drei Wochen wollen die Dresdner in der Kurstadt bleiben. Für Ausflüge in die Umgebung haben sie ihre Fahrräder mitgebracht. Auf Bad Lausick aufmerksam gemacht hatte sie ein Bekannter. „Danach habe ich mir die Angebote im Internet angesehen und war begeistert“, erzählt Ursula Lenk.

Sie und ihr Mann, beide leiden nach jahrelanger Bürotätigkeit unter Rückenproblemen, tun viel für ihre Beweglichkeit und fürs allgemeine Wohlbefinden. „Natürlich springen wir nicht mehr in einen Jungbrunnen“, lacht die 75-Jährige, „aber man kann schon etwas für seine Gesundheit tun.“ Dazu zählen regelmäßige Sporteinheiten und Saunagänge.

Nach einer schmerzhaften Wirbelkörperverschiebung vor mehr als 20 Jahren und einer klassischen Reha-Kur gönnt sich Ursula Lenk mit ihrem Mann nun regelmäßig ambulante Kuren. „Wenn ich das nicht machen würde, ginge das Drama von vorne los.“

